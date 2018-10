Účtenkovka netáhne. Schillerová ji přesto hájí a slibuje vylepšení

Do 12. slosování účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) se zapojilo zhruba 346.873 aktivních hráčů. Je to nejméně za dobu fungování Účtenkovky od loňského října. Vyplývá to ze statistik, které v úterý zveřejnilo ministerstvo financí. Počet aktivních hráčů klesá setrvale od loňského listopadu.