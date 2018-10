Slohovka ve Wordu a „hudebka“ u počítače. Školní výuku čeká digitální revoluce

Během dvou let by na základních školách měla nastat změna ve výuce informatiky i dalších předmětů. V rámci chystané digitální revoluce totiž učitelé zahrnou do výkladu počítače, což by je mělo lépe připravit na život ve 21. století. Doposud se informatika ve školách vyučovala až na čestné výjimky tragicky, jak ministerstvo školství zjistilo v rozsáhlém průzkumu. „Děti se budou zabývat informatickým pohledem na svět,“ vysvětlil Jiří Vaníček, který s kolegy vytvořil nové učebnice právě pro základní školy.

„Doufáme, že za dva roky bude předmět informatika konečně předmětem, který se věnuje informatice,“ řekl v rozhovoru pro Blesk Zprávy Jiří Vaníček z pedagogické fakulty Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Právě on na zadání ministerstva školství společně s kolegy z dalších fakult vytvořil 11 učebnic, které změny výuku informatiky v Česku.

„Informatické“ myšlení čtyři hodiny týdně

Nyní se žáci v informatice učí víceméně jen ovládat počítač, což je podle experta zbytečné. Cílem je, aby děti uměly „počítačově“ myslet. Podobně jako v chemii myslí chemicky a v matematice matematicky. „Děti se budou zabývat informatickým pohledem na svět, tedy jak reálný svět dostat do jedniček a nul a potom je počítač zpracuje pomocí nějakého programu, který žáci napíší,“ vysvětlil odborník.

Úředníky děsí výuka informatiky v Česku. Učitelka Hana: Přiučím se ráda

Nové učebnice se v následujících dvou letech budou testovat na 70 českých školách, a pokud se osvědčí, zamíří i na dalších 4100 škol v Česku. S takovým plánem počítá ministerstvo školství, které chce také zvýšit dotaci informatiky na tři až čtyři hodiny týdně.

A součástí změn je i zahrnutí počítačů do výuky jiných předmětů. „Pokud nechceme, aby informatika měla dvacet hodin týdně, což je nesmysl, je potřeba, aby se i v ostatních předmětech počítač používal,“ uvedl Vaníček

Video „Informatické“ myšlení 4 hodiny týdně. Expert popsal, jak se změní školní výuka v Česku - David Budai, Blesk Zprávy 720p 360p REKLAMA

V reálu to bude znamenat, že například klasická slohová práce v češtině se bude psát na počítači a učitel bude zároveň kontrolovat, zda je vše správně naformátováno. V hudební výchově se mohou žáci učit komponovat digitální hudbu a v zeměpise zase využívat mapy na internetu.

Počítače se „rozptýlí“ po celé škole

Během několika let mohly počítače nebo tablety proniknout do většiny školních předmětů, ať už jde o dějepis, chemii, fyziku nebo občanskou nauku. „Ty možnosti jsou v podstatě neomezené. Počítače se rozptýlí do celé školy stejně, jako jsou počítače rozptýlené do celé společnosti,“ popsal Vaníček a dodal: „Každé dítě má dneska v kapse chytrý telefon, což je vlastně také počítač. A je s podivem, že školy s tím nechtějí pracovat“

„Rodiče, kupte holčičkám robota!“ Odbornice řeší, jak dostat mezi ajťáky víc žen

V plánu jsou také kontinuální školení učitelů, kteří dostanou jasné instrukce ohledně toho, co v rámci informatiky učit. Podle ministerstva hromadně vyrazí na různá školení, kde se „naučí“, jak počítače učit. Tady dosud panovaly nejasnosti. „Informatika je povinným předměte, 12 let a nikdo zatím pořádně učitelům neřekl, co se v ní má učit. Bez vzdělání učitelů to opravdu nepůjde,“ uzavřel Vaníček.