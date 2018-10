Ivo kvůli lupénce neznal bazén ani tílko. Lékař: Nemocní řeší i sebevraždu

„Prožívat v 17 letech, že jste jiný, máte fleky, loupe se vám kůže - nebylo to lehké,“ přiznal Ivo pro Blesk Zprávy a první roky popsal se slovy: „Ač se lidé kolem vás snaží nekoukat na to místo na čele, kde máte flek, tak se tam pořád koukají a vy to cítíte, takže je to nepříjemné.“

Pak se o lupénce naučil mluvit a začal lidem vysvětlovat, co mu vlastně je. To ho časem unavilo.

Nejlepší kamarád? Příruční vysavač

Ivo se vyhýbal bazénům, koupání na veřejnosti, sportovištím a zkoušení oblečení v obchodech. „Svléknout si triko znamenalo mít pod sebou hromadu suché kůže. Můj nejlepší kamarád byl příruční vysavač,“ zmínil Ivo. Přiznal také, že v létě ve vedrech nosil neustále dlouhé rukávy a rolák.

Muž podstoupil samozřejmě standardní léčbu - promazávání dehtovými mastmi, následovala léčba kortikoidy, doprovázená fototerapií a lázeňskými pobyty. Po posledně jmenovaném se sice jeho stav zlepšil, ale jen na chvíli. Po čase začala lupénka napadat i klouby. Nakonec Ivo přistoupil na biologickou léčbu a jeho život se rázem změnil k lepšímu.

„Poprvé jsem si byl zaplavat ve veřejném bazénu v 35 letech,“ dodal Ivo, kterému se s novou léčbou zvedlo i sebevědomí.

Jak Ivo popisuje život s lupénkou? Jak to měl v soukromém životě a co by radil dalším pacientům? Zjistíte ve videu:

Pět procent pacientů uvažuje o sebevraždě

„Pacienti s lupénkou mají pocit, že jsou jiní. Nechtějí chodit do společnosti, nechtějí navazovat vztahy s pacienty, kteří nemají kožní choroby. Lupénka ovlivňuje osobní i rodinný život, pacienti těžko snáší reakce okolí. To občas vede k tomu, že pacienti s lupénkou přemýšlí, zda takový život má smysl, “ přiblížil těžký život nemocných pro Blesk Zprávy Spyridon Gkalpakiotis, primář Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

„Pacienti s lupénkou udávají, že pociťují hněv nebo bezmoc, a přiznávají častější úvahy o sebevraždě než jiní pacienti. Na základě studie u 127 pacientů s lupénkou 9,7 procenta účastníků udávalo přání být mrtvý a 5,5 procenta zmiňovalo úvahy o sebevraždě,“ uvedl lékař.

Lupénkou trpí 300 tisíc Čechů zbytečně: Může za to málo informací i odborníků

Lupénka je překážkou pro vztahy i sex

Podle primáře je sice společnost dobře informovaná o kožních nemocích, stále se ale lidé dívají na pacienty s takovým onemocněním s obavami, protože si myslí, že lupénka je přenosná. To je ale mýtus.

Lupénka ovlivňuje i osobní a rodinný život nemocných. Může mít negativní dopad na vztahy doma, ve škole či v práci a sex. „Známe smutné příběhy pacientů, kteří přišli o práci, o partnerku,“ uvádí lékař. Na druhou stranu jsou tu i ty šťastnější příběhy, jako je případ Iva.

„Zvýšení informovanosti o tomto onemocnění mezi odbornou i laickou veřejností je nezbytné. Nemocní s lupénkou by měli být při řešení své nemoci aktivní, ptát se svého lékaře na všechny dostupné možnosti léčby, případně se objednat do některého z center specializované léčby,“ uvádí Gkalpakiotis.

Velmi specifickou skupinou jsou děti. Pokud onemocní lupénkou dítě, je třeba okamžitě přistoupit k účinné léčbě. Proč? Vysvětluje primář Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze:

300 tisíc nemocných v Česku

Lupénka je chronické, zánětlivé onemocnění kůže, kterým je ve světě postiženo nejméně 100 milionů lidí. V České republice je to 200 až 300 tisíc osob. Není to ale jen nemoc kůže, s lupénkou souvisí i jiné závažné nemoci, k nimž patří zánětlivé onemocnění kloubů, kardiovaskulární choroby, metabolický syndrom, vysoký krevní tlak, cukrovka nebo deprese.