Na novou studnu si počkáte o měsíce déle. Od ledna přibude papírování

Od ledna budou zájemci o novou studnu povinni u průzkumných vrtů žádat o povolení vodoprávní úřad. Pracovníkům těchto úřadů tak přibude další práce, které už teď mají poměrně dost. Jen počty žádostí o novou studnu se totiž v průměru od roku 2015 zvýšil ročně o pětinu. Úředníkům se ale lhůty zatím daří dodržovat.

„Souhlasy jsou vydávány do 30 dní, stavební povolení studny společně s povolením k nakládání s vodami běžně do 60 dní. Pokud se v řízení vyskytnou složitosti, pak do 90 dní,“ řekl Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství, pro iDnes.cz.

„Jenže nyní jim přibudou další povinnosti, a to nejen v souvislosti s průzkumnými vrty. Přeberou například od České inspekce životního prostředí kontrolu nad vypouštěním odpadních vod z rodinných domů. Zvládnout to budou muset bez posil. „Navýšení počtu pracovníků vodoprávních úřadů se nepředpokládá,“ dodal Bílý.

Experti odhadují, že změny prodlouží čekací dobu na novou studnu o tři až šest měsíců. V současnosti uběhne od rozhodnutí vyvrtat studnu po její realizaci většinou rok.

„Je to samozřejmě administrativa navíc. Také se může stát, že vodoprávní úřad nemusí průzkumný vrt ani povolit,“ řek advokát z Deloitte Legal Zdeněk Horáček.

Nezodpovědné vrty mohou poškodit sousedy

Nezodpovědně provedené vrty mohou strhnout vodu lidem žijícím v okolí a to nenávratně. Existují firmy, které na to dostatečně nedbají a některé dokonce provádějí vrty na černo. „V praxi to chodí tak, že vrtařská firma přijede, vyvrtá, rovnou do vrtu strčí výpažnici a majiteli řekne, že je hotovo. Ten ani nemusí vědět, že má studnu načerno, i když levně,“ řekl Tomáš Charvát, tajemník České asociace hydrogeologů.

Špatně provedené, i když legální, vrty mohou způsobit značné škody. „Největší průšvih tohoto typu z poslední doby je Kuks. Tam před rokem dva stometrové vrty pro tepelná čerpadla propojily vrstvy pod zemí a voda unikla do nižších vrstev,“ řekl Charvát. Firma, která vrty prováděla, přitom odpovědnost nepřijímá.

„Správní řízení a soudy o náhradu škody bývají v takových případech zdlouhavé, předkládá se u nich řada odborných posudků, navíc postižený jen obtížně dokazuje, jaká byla vydatnost studny a kvalita vody předtím, než se vrt realizoval,“ uvedla pracovnice veřejného úřadu práv Marie Poláčková.

Změny v administrativě se do vodního zákona dostaly na základě stížností právě proto, aby zabránily dalším sporům.