V Česku se staví 177 kilometrů dálnic a silnic 1. třídy. Experti: Jde to pomalu

„Nejrozestavěnější je jihočeská část dálnice D3, kde se aktuálně pracuje na skoro 19 kilometrech dálnice, ke které se přidá dalších 20 kilometrů obchvatu Českých Budějovic. Pokračuje také stavba D11 z Hradce Králové směrem k Polsku, kde je ve výstavbě 22,5 kilometru dálnice,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Většinu rozestavěných úseků tvoří dálnice, konkrétně jde o 110 kilometrů, přičemž opravy páteřní dálnice D1 nyní tvoří 13,6 kilometru. Rozestavěny jsou také úseky na karlovarské D6 a tah D48 u Frýdku-Místku.

Na železnici by měl být do listopadu dokončen čtyřkilometrový Ejpovický tunel, který se stane nejdelším železničním tunelem v Česku. Jeho jižní část by se měla otevřít 15. listopadu a od 9. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, by měl být součástí provozu všech vlaků. Cestování mezi Prahou a Plzní se díky němu zkrátí asi o deset minut.

Stavební práce také pokračují na Negrelliho viaduktu, železniční trati mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří nebo dalším úseku koridoru z Prahy do Českých Budějovic.

Podle dopravních expertů je tempo výstavby ovšem nadále pomalé. Například podle analytika společnosti Cyrrus Petra Pelce je problém především v přípravné fázi, kdy se stát musí vypořádat s námitkami účastníků řízení a ochranářů a také řešit zdlouhavá majetkoprávní vypořádání. Příprava staveb tak v Česku podle Pelce trvá zpravidla více než deset let, naproti tomu například v Německu je to v průměru sedm let.

Ministerstvo: Výstavbu už jsme zrychlili

Výrazné zrychlení výstavby se podle odborníka nedá očekávat ani v příštích letech. „V uplynulých pěti letech bylo ročně zprovozněno průměrně 16 kilometrů dálnic. V letech 2018 až 2020 je předpoklad průměrně 17 kilometrů dálnic ročně, tedy kolem 50 kilometrů dálnic během těchto tří let,“ uvedl.

Ministerstvo dopravy se vůči kritice hájí tím, že tempo výstavby se od roku 2014, kdy do funkce ministra vstoupil Ťok, proti předchozím obdobím zrychlilo. Od té doby bylo zahájeno přes 162 kilometrů dálnic, uvedl úřad.

K urychlení dopravních staveb by měla přispět nedávno přijatá novela zákona pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Ta by měla výrazně urychlit především úřední proces před zahájením stavby.