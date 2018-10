Zachránce české rodiny v Řecku: Žena byla od krve. Letěli přímo na nás

Řecká pláž Navagio na ostrově Zakynthos se stala místem, kde desítky turistů čelily smrtelnému ohrožení. Euripides se ocitl v samotném středu dramatických událostí. „Přijeli jsme v 10:30 dopoledne. Zaplavali jsme si a asi po patnácti minutách jsme se vrátili na člun,“ líčí okamžiky před katastrofou Euripides. Člun s českou rodinou byl v té době poblíž. Nacházeli se v něm dvě děti a jejich rodiče.

Všechno viděli zblízka

„Najednou jsme viděli, jak se od pobřeží odlomily kusy skály a začaly padat. Sotva jsme si uvědomili, co se děje, a už se řítila k zemi druhá část kamenů,“ popsal Euripides dramatické okamžiky. Hovořil o tom, jak mohutná vlna, kterou padající útes vytvořil, převrátila jejich člun. „Spadli jsme do vody a vedle nás vlna doslova vyhodila do vzduchu člun s tou českou rodinou,“ vypráví Euripides s tím, že vymrštěný člun dopadl v bezprostřední blízkosti jejich plavidla.

„Ta česká žena byla od krve a prosila o pomoc. Vzali jsme je s sebou a společně jsme dorazili až do nemocnice,“ líčí Euripides. „Na rozdíl od nich jsme měli alespoň štěstí v neštěstí,“ uzavírá Euripides.

Neméně dramaticky ovšem situace působila ze břehu. Britská turistka Wendy Thorpe (53) popisuje moment, kdy viděla mohutné vlny vyvolané padající masou skály, které doslova smetly několik krví pokrytých seniorů z pláže rovnou do moře. „Bylo to jak scéna z hororu. Lidé na pláži křičeli v panice a pak se začal hroutit další kus skály,“ říká.

Dlouho prý zůstali bez pomoci

Třese se jí hlas, když líčí, jak se opodál převrátil člun a ona slyšela výkřiky, které jasně ukazovaly na to, že pod trupem lodi skončilo uvězněných několik lidí. Ohromné kusy skály se podle ní s rachotem řítily na bezmocné turisty. Viděla prý dvojici, která se fotila u skály, když se začala hroutit, ale po tom kolapsu jí nadobro zmizela. „Nikde nebyli vidět členové pobřežní stráže. Byli jsme tam jenom my, turisti, kteří si pomáhali navzájem,“ dodává Thorpe.