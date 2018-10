Nejen Zakynthos. Nebezpečné skály jsou i na dalších plážích řeckých ostrovů

„V okamžiku, kdy spadla hromada zvětralého vápence, podle odborníků to bylo až pět tisíc metrů krychlových materiálu, přišla na řadu práce hasičů a speciálních jednotek záchranářů, kteří prohledávali celou pláž a sutiny, jestli tam náhodou není někdo pohřešovaný. Hledali celé odpoledne, naštěstí nikoho nenašli,“ popisuje situaci pro ČT Studio 6 Soňa Dorňáková Samu, publicistka nacházející se v řeckých Aténách.

Na Čechy na řecké pláži spadl kus skály. Ženu čeká operace, Blesku se ozval svědek

„Podle šéfa organizace Ochrany proti zemětřesení je nebezpečí na několika dalších místech, především na ostrovech Jónského moře. Pro řecká média uvedl, že je například ohrožena pláž Katsiki na Lefkadě nebo Myrtos na Kefalonii. Zdůrazňoval, že očekává od periférie, že jim dovolí průzkum v těchto oblastech, které jsou ohroženy, aby se neštěstí neopakovalo,“ dodává Dorňáková Samu.

Podle publicistky mají experti v plánu na ohrožených plážích potáhnout rizikové úseky skal ochranným pletivem.

PODÍVEJTE SE NA MOMENT, KDY SE NA ŠOKOVANÉ TURISTY SESUNE KUS SKÁLY:

Stunning video from Navagio Beach rock fall, today in #Zakinthos, Greece. Really close call for 3 lucky people just below the cliff. Video uploaded in Instagram by Nathelie Meng (@nathelie0521). pic.twitter.com/cnEchdKKMu