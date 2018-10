Krev, křik a panika: Svědci popisují, jak skála v Řecku zavalila českou rodinu: Byl to horor!

Britská turistka Wendy Thorpe (53) popisuje moment, kdy viděla mohutné vlny vyvolané padající masou skály, které doslova smetly několik krví pokrytých seniorů z pláže rovnou do moře. „Bylo to jak scéna z hororu. Lidé na pláži křičeli v panice a pak se začal hroutit další kus skály,“ říká.

Na Čechy na řecké pláži spadl kus skály. Ženu čeká operace, Blesku se ozval svědek

Třese se jí hlas, když líčí, jak se opodál převrátil člun a ona slyšela výkřiky, které jasně ukazovaly na to, že pod trupem lodi skončilo uvězněných několik lidí. Ohromné kusy skály se podle ní s rachotem řítily na bezmocné turisty. Viděla prý dvojici, která se fotila u skály, když se začala hroutit, ale po tom kolapsu jí nadobro zmizela. „Nikde nebyli vidět členové pobřežní stráže. Byl jsme tam jenom my, turisti, kteří si pomáhali navzájem,“ dodává Thorpe.

„Ta druhá lavina kamene mě srazila k zemi. Byla mnohem větší než první,“ svěřila se Carrie Anne Coleman internetovému portálu The Sun Online. „Bylo to naprosto děsivé. Stalo se to tak rychle. Zkusila jsem utéct, ale ty vlny mě srazily k zemi,“ popisuje Coleman. Říká, že první menší část útesu spadla okolo 11 hodin dopoledne a o několik minut později se zhroutila větší, která vytvořila vysoké vlny a převrátila několik člunů.