Pavlovi „spálil“ oči inkubátor. Nevidomý hudebník chce zaměstnat handicapované

Pavel Vlček (25) je nadějný hudebník a básník. Sní o tom, že by založil profesionální nahrávací studio, kde by mohl zaměstnávat handicapované lidi. To ale není tak jednoduché. Situace je o to složitější, že i on sám je od narození nevidomý. O zrak přišel v důsledku komplikovaného předčasného porodu, jak popsal pro Blesk Zprávy.