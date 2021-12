Zikmunda a Hanzelku spojovala společná touha procestovat pět světadílů. Svůj sen si začali plnit 22. dubna 1947, kdy vyjeli na svou první výpravu po Africe a Jižní Americe.

Vyráželi z Prahy směrem na Plzeň a Železnou rudu, odkud mířili do Švýcarska a dál do Francie a z Mareille lodí do Casablanky na severním pobřeží Afriky. Následně zamířili do Egypta. V Libyi je na dva měsíce zdržela haváriie jejich legendární Tatry T87 a do Egypta tak dorazili až v srpnu 1947.

Z egypta zamířili na jih kontinentu. Cílem jim bylo Kapské Město v Jižní Africe. Do toho dorazili v červnu následujícího roku. Odtud oba cestovatelé i se svým autem zamířili do Jižní Ameriky.

První zastávkou Zikmunda s Hanzelkou v Latinské Americe se stala Argentina. Cestami po kontinentu nakonec strávil Miroslav Zikmund přes dva roky a na loď, která jej měla převést zpátky do Evropy se nalodil v září 1950. Hanzelka expedici musel ukončit o dva měsíce dříve kvůli zraněnému zápěstí.

Po přistání ve Francii se ovšem Zikmundův návrat do vlasti zkomplikoval. Na vině byla změna režimu, kvůli které byl Zikmundovi zakázán průjezd Německem. Společně s autem se tak musel z Francie plavit až do polské Gdyně, odkud se do Česka vrátil vlakem.

Tatře T87 prostřelili palubní desku

Části světa, kam se legendární dobrodruzi chystali, nebyly všechny bezpečné. Proto s sebou vezli i pistoli. Nebezpečný úsek v Etiopii sice projeli bez větších obtíží, problém ale nastal v okamžiku, kdy se chystali pistoli uklidit.

„Je tam náboj?“ ptal se Jiří Hanzelka. „Ne,“ řekl Miroslav Zikmund a na důkaz namířil na palubní desku a zmáčkl spoušť. Jenže zazněl výstřel! V komoře totiž náboj byl. Kulka prošla skříňkou a zarazila se o nádrž s benzinem. Kdyby se odrazila, mohla jednoho z cestovatelů zabít!

70. výročí cesty připomněli dokumentaristé

Na oslavu jejich cesty v sobotu 22. dubna 2017 v 9:30, na minutu přesně 70 let po Hanzelkovi a Zikmundovi, vyrazila Tatra T 87 z Opletalovy ulice v Praze. Posádka byla složená z dokumentaristů Petra Horkého a Miroslava Náplavy a automobilového nadšence Michala Popova.

Nejprve zamířila do Národního technického muzea. Odtud za doprovodu dalších veteránů a návštěvníků auto vyjelo na výroční jízdu do Zlína. Tam bude Tatra T 87 vystavena po dobu trvání festivalu Neznámá Země.

Pak zamířila podle deníku Zikmunda a Hanzelky na spanilou jízdu do Marseille. Pojede po přesně stejné trase, kterou tehdy jeli slavní cestovatelé, než se v Marseille nalodili a odpluli do Afriky.

„Pro mě ta cesta je hlavně připomenutí začátečnického nadšení. Zikmund a Hanzelka jsou ukázkou toho, že začátečníci jedou na vlně snů, ale pak se to všechno začne od prvních kilometrů kazit a oni zatnou zuby a překonají to. Celou cestu budu v duchu fandit lidem, kteří mají nějaké velké plány, ať to aspoň zkusí,“ vysvětloval význam cesty Petr Horký, který mimo jiné natočil o Miroslavu Zikmundovi dokument.

Z pražské »Opletalky« vyjela tehdy i jiná, o rok mladší Tatra T 87. „Tahle tatra byla vyrobena v roce 1948. Majitel auta je Michal Popov, který řídí. To auto tehdy naprosto předběhlo svou dobu, je schopné svištět po dálnici 130 km/h. A jízda je to příjemná a pohodlná,“ vysvětloval Petr Horký. Původní Tatra T 87, se kterou Hanzelka a Zikmund cestovali, je k vidění jako součást sbírky Národního technického muzea.

Video Nadšenci před Technickým muzeem odjíždějí Tatrou T87. -

„Hanzelka a Zikmund jezdili vždy upravení!“ řekli jejich následovníci a své zarostlé tváře před zraky návštěvníků Národního technického muzea oholili. Na cestu do Zlína pak už Petr Horký a Miroslav Náplava vyrazili jako praví gentlemani.

Video Příjezd Tatrovky 87 z Prahy do Zlína - Slávka Černá

Za cestovatelem s čakanem a v papučích

Celý konvoj aut v čele se slavnou tatrou tehdy přijel i za Miroslavem Zikmundem domů. Dojatý cestovatel neskrýval radost.

„Vítám vás po takové cestě s čakanem (pan Zikmund měl hůlku ve tvaru zbojnické sekerky, pozn. reakce) a v papučích,“ okomentoval to Miroslav Zikmund poté, co přišel otevřít. Pochválil nápad cestovatelů, zopakovat část legendární cesty.

Cestovatel tehdy také prozradil, že je asi jediný v Česku, kdo si přesně pamatuje, co měl před 70 lety k obědu. „Cestou z Prahy jsme se stavili u nás doma v Plzni. Maminka nám na oběd na rozloučenou připravila výbornou svíčkovou,“ popsal s úsměvem.

