Nezapomeňte si přezout pneumatiky. Tím ale příprava auta na zimu nekončí

Od 1. listopadu musí mít všechna auta zimní pneumatiky, pokud je na vozovce souvislá vrstva sněhu a ledu, nebo lze takovou skutečnost předpokládat. Pokud je sháníte až teď, můžete mít problém. Ovšem jen přezutím to nekončí. Kontrolovat chladicí a brzdovou kapalinu, vyměnit olej, nalít nemrznoucí směs do ostřikovačů a prověřit akumulátor či alternátor, to vše by mělo být pro každého řidiče samozřejmostí. Přesto na tyto činnosti majitelé vozů často zapomínají.