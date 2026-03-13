Užitečná aplikace pro řidiče: Vyzkoušejte si scénář nehody! Zvládnete reagovat?

V loňském roce na českých silnicích zemřelo 57 jezdců na motocyklu či skútru a tři jejich spolujezdci.
13. března 2026
Nebezpečí na silnicích číhá tolik, že je lepší na ně nemyslet. V klidu domova byste ale mohli zkusit opak: prověřit si svoje znalosti, vyzkoušet nanečisto vlastní reakce v kritických dopravních situacích. 

Do druhého roku své existence míří on-line vzdělávací aplikace Asociace Záchranný kruh, jež dostala název Ty to zvládneš – První u nehody.

Jejím úkolem je připravit všechny účastníky silničního provozu – řidiče i neřidiče – na situace, ve kterých se mohou ocitnout jako přímí účastníci, svědci nebo náhodní kolemjedoucí. Vzdělávací část, kterou si můžete pustit na počítači, v mobilu či na tabletu, doplňuje vstupní Stres test prověřující rozhodování uživatele pod časovým tlakem.

Rok 2026 se nese ve znamení nových scénářů - Auto na přejezdu, Dodávka a Motorkář. Například u posledního jmenovaného dílu se uživatel dostává do virtuálního prostoru dopravní nehody dvou vozidel a motocyklu. V simulované situaci musí nejprve řádně zajistit místo incidentu a následně, v kombinaci s telefonní asistencí centra IZS, co nejrychleji poskytnout první pomoc zraněnému jezdci.

Na konci výukového procesu získá vyhodnocení zvoleného postupu a v případě potřeby si může celou situaci zopakovat. Na tvorbě celého seriálu se podíleli záchranáři, policisté, hasiči nebo specialisté na bezpečnost v dopravě.

Vyzkoušejte si modelové situace v aplikaci

  • Cyklista
  • Hromadná nehoda 
  • Řidič pod vlivem 
  • Parta
  • Sražena na přechodu
  • Nehoda mimo vozovku 
  • Auto na přejezdu
  • Dodávka
  • Motorkář

 

