Užitečná aplikace pro řidiče: Vyzkoušejte si scénář nehody! Zvládnete reagovat?
Nebezpečí na silnicích číhá tolik, že je lepší na ně nemyslet. V klidu domova byste ale mohli zkusit opak: prověřit si svoje znalosti, vyzkoušet nanečisto vlastní reakce v kritických dopravních situacích.
Do druhého roku své existence míří on-line vzdělávací aplikace Asociace Záchranný kruh, jež dostala název Ty to zvládneš – První u nehody.
Jejím úkolem je připravit všechny účastníky silničního provozu – řidiče i neřidiče – na situace, ve kterých se mohou ocitnout jako přímí účastníci, svědci nebo náhodní kolemjedoucí. Vzdělávací část, kterou si můžete pustit na počítači, v mobilu či na tabletu, doplňuje vstupní Stres test prověřující rozhodování uživatele pod časovým tlakem.
Rok 2026 se nese ve znamení nových scénářů - Auto na přejezdu, Dodávka a Motorkář. Například u posledního jmenovaného dílu se uživatel dostává do virtuálního prostoru dopravní nehody dvou vozidel a motocyklu. V simulované situaci musí nejprve řádně zajistit místo incidentu a následně, v kombinaci s telefonní asistencí centra IZS, co nejrychleji poskytnout první pomoc zraněnému jezdci.
Na konci výukového procesu získá vyhodnocení zvoleného postupu a v případě potřeby si může celou situaci zopakovat. Na tvorbě celého seriálu se podíleli záchranáři, policisté, hasiči nebo specialisté na bezpečnost v dopravě.
Vyzkoušejte si modelové situace v aplikaci
- Cyklista
- Hromadná nehoda
- Řidič pod vlivem
- Parta
- Sražena na přechodu
- Nehoda mimo vozovku
- Auto na přejezdu
- Dodávka
- Motorkář
