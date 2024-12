Tommy zmizel před čtvrt stoletím: Sestra ho zázrakem našla jako bezejmenného pacienta

Marcella se nikdy nesmířila s tím, že se jí bratr Tommy v srpnu 1999 záhadně ztratil ze života. „Prostě zmizel beze stopy. Dokonce ani jeho vozidlo nebylo nikdy nalezeno. Celou dobu jsem hledala jeho neidentifikované ostatky, “ uvedla podle serveru Fox 11. Jenže Tommy byl na živu.

Zlom nastal, když nemocnice St. Francis v kalifornském Lynwoodu zveřejnila fotografii bezejmenného pacienta. Ten byl ve vážném stavu a nekomunikující nalezen, jak sedí na obrubníku v jižním Los Angeles. Marcella byla přesvědčená, že je to její pohřešovaný bratr.

Obrátila se na místního šerifa, ten kontaktoval nemocnici. To už ale pacienta převezli do jiného špitálu. Do něj zamířil detektiv, který muži bez identity odebral otisky prstů. Potvrdily, že se opravdu jedná o pohřešovaného Tommyho.

Štastná sestra chce nyní nechat bratra přemístit blíž k domovu. Žije téměř tisíc kilometrů od nemocnice, kde pečují o Tommyho. Pro bratra, který se musel znovu učit chodit a doteď nekomunikuje, se snaží vybrat peníze.

„Poslala jsem mu použité pánské oblečení, sadu tužek a skicák, protože rád kreslil. To je zatím vše co mohu,“ sdělila sestra na platformě GoFundMe. Ráda by též Tommymu poslala přehrávač, aby mohl poslouchat oblíbené skladby. Věří, že se opět rozmluví a vrátí se mu i paměť. Co je příčinou Tommyho stavu nemocnice ani rodina nezveřejnily.