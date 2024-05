Ztracenou holčičku na Kladensku vypátral psovod Radovan: Pomohl mu pes Janek

Ztracenou holčičku, po které na Kladensku pátrali policisté i vrtulník, zachránil psovod Radovan Mach se psem Jankem. Muž, který střeží zákon již 20 let, je navíc úspěšným sportovcem. Na květnových turnajích v brazilském jiu-jitsu získal zlatou a stříbrnou medaili.

Když se pohřešuje malé dítě, jdou po něm pátrat do terénu prakticky všichni, kdo mají ruce a nohy. Nejinak tomu bylo v případě dívenky, po které se na Kladensku slehla zem. Hledat dítě vyrazily policejní hlídky, vzlétl vrtulník.

„Malou holčičku po chvíli našel psovod Radovan se psem Jankem v poli, zapadnutou v bahně, u obce Pletený Újezd. Dívenka naštěstí byla v pořádku,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Kladenský policejní psovod Radovan s pětiletým Jankem jsou sehraná dvojice. Hafan boduje při hledání ztracených lidí i věcí, které pocházejí z trestné činnosti. Policista se s ním dokonce účastnil mise v Maďarsku, kde spolu zabezpečovali hranice před nelegální migrací.

Úspěchy sklízí Radovan i mimo práci. Pět let se věnuje brazilskému jiu-jitsu. „Je to bojový úpolový sport, který se vyvinul z juda a zaměřuje se na boj na zemi s využitím donucovacích technik páčení a škrcení,“ popsala mluvčí. Policista pravidelně z turnajů vozí medaile. Naposledy si květnu přidal do sbírky stříbro a nejcennější kov, zlato.