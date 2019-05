Vtipálek (†26) chtěl napálit přítelkyni! Omylem se doopravdy oběsil

Danny Munro byl svými vtípky mezi přáteli a rodinou známý. Jednou si ze svých blízkých vystřelil tím, že se pobodal, a pak zase tím, že má anafylaktický šok. Ovšem jeho poslední žertík, kterým chtěl napálit svou přítelkyni Amy Leamanovou, měl tragický konec.

Známý komik zemřel na jevišti: Chvíli poté, co žertoval o mrtvici

Danny se díval se svou přítelkyní doma na televizi, oba dva však chtěli sledovat něco jiného, a tak ji nechal v obývacím pokoji a odešel z místnosti. Bylo zrovna prvního dubna, tedy aprílový den, který byl jako dělaný k nějakému vtípku. „Začala jsem se dívat na svůj program a on řekl, že se jde nahoru dívat na svůj,“ popsala Amy britskému listu Daily Mail.

Žena se po chvíli rozhodla jít nahoru, kde viděla Dannyho, jak má kolem krku omotané tepláky. „Myslela jsem si, že vtipkuje. Byl to způsob, jakým si získával pozornost a smích. Dělal to, aby šokoval. Takhle lidi rozesmíval,“ vysvětlila a dodala, že si takhle z ní vystřelil již několikrát. „Několik týdnů předtím se pokapal kečupem a řekl mi, že se pobodal, ale cítila jsem z něj kečup a věděla jsem, že to byl vtip,“ uvedla Amy.

Tentokrát to však bylo jiné a Amy brzy zjistila, že se něco děje. „Křičela jsem na něj a říkala, ať přestane, a on nic neříkal. Tak jsem ho praštila. Křičela jsem na něj a říkala, že už to není vtipné,“ vylíčila. Posléze si všimla, že jeho tvář zmodrala. „Utíkala jsem do kuchyně a tam vzala pilku a běžela zpátky,“ doplnila Amy.

Oliver (†17) zemřel při stavbě májky! Padající kmen mu rozdrtil lebku

Dannyho rychle odřízla a zavolala pohotovost. Mladík byl převezen do nemocnice, ovšem po třech dnech zemřel. Nikdo z jeho blízkých nechápe, co se mohlo stát. „Nikdy mi neřekl, že by si chtěl ublížit, miloval život. Hlavně ten den byl opravdu šťastný,“ uzavřela Amy.

Tomu, že by si chtěl Danny ublížit, nevěří ani jeho máma Alison Rigbyová. Ta svého syna popsala jako optimistu, který se neustále smál a všechno bral s humorem. „Danny byl vždy vtipálek. Měl úžasný smysl pro humor. Nikdy si na nic nestěžoval, bral věci tak, jak přišly, nikdy si nedělal starosti,“ dodala.

Koroner Adrew Barkley uvedl, že se neprokázalo cizí zavinění. „Je to velmi neobvyklé a zdá se, že to byl vtip, který špatně dopadl. Nenašel jsem nic, co by nasvědčovalo sebevraždě,“ dodal koroner.