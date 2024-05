Atentáty v Evropě: Zastřeleni i ubodáni! Noži se nevyhnuly ani ženy. Kdo běsnění přežil?

Socioložka Zuzana Kusá na tiskové konferenci okomentovala atmosféru ve slovenské společnosti a skutečnosti, že spolu politické strany nejspíše nezasednou ke kulatému stolu, který svolala prezidentka Zuzana Čaputová. Záznam přinesla ta3.

„Myslím si, že je to práce na delší období a je potřeba zažít každý od sebe. Politici by nám měli jít příkladem, že spolu dokáží mluvit s úctou a bez ponižování,“ podotkla. „Co nepomůže, je vzájemné obviňování a ukazování prstem s tím, že zrovna tento politický subjekt to způsobil. Chtělo by to sebereflexi,“ dodala. „Zásadní je s tímto přestat, s tím znevažujícím způsobem komunikace, a to nejen na politické úrovni, ale u všech, co mají prostor se veřejně vyjadřovat. Neměli bychom vynášet prognózy o Slovensku, sice to uchvátí publikum, ale spíše je teď potřeba se vyjadřovat věcně a jasně. Jinak by to akorát mohlo vést k další akceleraci nenávisti ve společnosti,“ konstatovala dále expertka.

Kusá si myslí, že kvůli politice je i mnoho rodin rozhádaných, za příklad dala například to, že mnoho rodičů takto vyhnalo děti i do zahraničí kvůli podobným neshodám. Nyní ani nejde o to, aby se našel společný názor, ale spíše by se měla najít etika komunikace, zdůraznila Kusá.