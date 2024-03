Dukovanský megatendr očima experta: Francouzi jsou teď favority, Korejci musejí přebít cenou

Jen do konce května mají Paříž i Soul čas přesvědčit, že právě jejich firmy by měly získat tendr na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Blesk se snažil rozklíčovat, kdo má lukrativní zakázku víc na dosah.

Za francouzskou společnost EDF lobboval osobně v úterý v Praze prezident Emmanuel Macron (46). Během návštěvy navíc Francouzi stihli s investorem tendru – ČEZ uzavřít ještě smlouvy na zajištění obohacování uranu, který bude sloužit jako palivo pro Dukovany. Palivo pro druhou naši jadernou elektrárnu – jihočeský Temelín – už od letoška Francouzi spolu s Američany rovněž dodávají.

Vyšlou prezidenta?

Po dřívějším vyřazení americké Westinghouse z tendru se tak zdá, že všechny trumfy drží v rukou Paříž. Co pro možné vítězství své firmy KHNP udělal Soul? „Obdobně jako s Francií probíhají s Jižní Koreou schůzky na úrovni ministrů průmyslu a dalších členů vlády, setkání a spolupráce zástupců jaderného průmyslu, spolupráce v oblasti výzkumu či státních institucí…“ sdělil Blesku David Hluštík z ministerstva průmyslu a obchodu.

Co ale těžký kalibr v podobě návštěvy jihokorejského prezidenta v Česku? „V tuto chvíli návštěva z Korejské republiky není v plánu, ale pokud by se to změnilo, včas to oznámíme,“ sdělila Blesku mluvčí Hradu Eva Hromádková. Na stejný dotaz korejská ambasáda v Praze nereagovala.

Zpoždění a prodražení

V tendru se hraje o obří peníze. Už dnes je jasné, že za 160 miliard korun, na kolik se tendr původně odhadoval, se nový blok v Dukovanech nepořídí. Zejména, když mají vyrůst rovnou čtyři! Navíc jak EDF tak KHNP, byť získaly zakázky i jinde ve světě, se dodržením ceny nebo harmonogramu výstavby právě pyšnit nemohou.

Francouzi stavějí elektrárny ve čtyřech dalších zemích, nejdál je reaktor ve finském Olkiluoto. Ten se však namísto odhadovaného spuštění v roce 2009 rozjel až loni, cena se z původních zhruba 80 miliard korun vyšplhala skoro na trojnásobek. Korejci se svou technologií uspěli zatím jen ve Spojených arabských emirátech. I tam se výstavba čtyř reaktorů za odhadovaných 466 miliard korun prodražila o dalších skoro 100 miliard.

Vizualizace francouzského reaktoru v Dukovanech. | EDF

Očekáváme lepší nabídky

Ještě před Macronovou návštěvou Prahy řekl Blesku Tomáš Pojar (50), poradce premiéra pro národní bezpečnost, že uchazeče v tendru bude chtít vláda motivovat k vylepšení svých nabídek. „Každý může vylepšit nabídku v ceně, to je vždy možné. Zároveň to je hodně o zárukách. Kdo ručí za licencování a stavbu a za to, že bude jasné, že bude vše včas a řádně postaveno, a když to nebude, tak že to nepůjde za českým daňovým poplatníkem, ale co nejvíce za dodavatelem. To platí pro obě ty nabídky,“ řekl.

Expert ENA Jiří Gavor pro Blesk:

Komu tendr? Na vládu čeká tvrdý oříšek Prezident Macron v úterý osobně lobboval za společnost EDF, k tomu tu ještě Francouzi uzavřeli další smlouvy a memoranda o spolupráci. Dá se říct, že už je ruka v rukávu?

„Po vyřazení americké nabídky jsou Francouzi opravdu favorité. Právě vzhledem k okolnostem, které provázely návštěvu prezidenta Macrona. Ale jinak to, že tady nepokrytě lobbuje, není vůbec překvapivé. V zakázkách takového rozsahu, které mají ještě strategický podtext, se všeobecně očekává angažovanost politiků na nejvyšších místech. Podle mých informací se korejská strana pokouší vyjednat ekvivalentní návštěvu jihokorejského prezidenta. A to aranžmá by bylo v takovém případě úplně stejné. To samozřejmě znamená lobbismus, zdůrazňování, jaké úspěchy korejské technologie mají…“

Co ještě hraje Francouzům do karet?

„Francouzi mají velkou výhodu, že jsou evropská velmoc. My se pohybujeme v jaderné legislativě, která je určována Evropskou komisí, Evropskou unií. A tam má nepochybně větší slovo Francie, než Jižní Korea.“

Čím by mohli Korejci přesvědčit?

„Budou muset konkurovat cenou. Když budou výrazně levnější, tak to bude zase oříšek pro naši politickou reprezentaci. Fiala a spol. potřebují obhájit, že to je jakžtakž přijatelná cena. A kdyby ten cenový rozdíl byl příliš velký, a oni řeknou, že Francie je ale zase v Evropě, tak se to zkrátka bude muset nějak vyvážit.“

Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií v Epicentru 29.9.2022 | Blesk:MARTIN PŘIBYL

Předpokládám, že pokud by sem přijel korejský prezident, návštěva by musela proběhnout ještě do konce května, dokdy ČEZ nabídky vyhodnotí a předá vládě k rozhodnutí…

„No jistě. Hodiny odtikávají, pokud by se dohodla návštěva prezidenta někdy na podzim, tak už to prakticky bude s křížkem po funuse. Respektive měla by význam potom, kdyby Korejci tendr vyhráli a všechno se to stvrdilo.“

Francouzské jaderné projekty ve světě ale provázejí zpoždění a prodražení. Mají snad Korejci lepší reference?

„Ony vlastně obě dvě strany nabízejí něco, co ještě nepostavili a co ještě reálně nefunguje. Což je velký handicap. V obou případech to, co vybereme, bude svým způsobem demonstrační projekt. Takže je to handicap společný.“