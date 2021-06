Vláda projedná další pomoc lidem po ničivém tornádu. A ministry čeká oběd se Zemanem

Autor: ČTK, for -

Pomoc obcím na jižní Moravě, které zasáhla minulý týden ničivá bouře, bude jedním z hlavních témat dnešního jednání vlády. Zatím není jasné, zda bude kabinet rozhodovat o tom, kdo by měl být novým nejvyšším státním zástupcem po končícím Pavlu Zemanovi. Ministři by měli schvalovat i podobu testování žáků na covid-19 při zářijovém návratu do škol nebo další peníze na kampaň na podporu očkování. Odpoledne čeká ministry společné jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech na Kladensku.