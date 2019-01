Čínský velvyslanec o naší schůzce lhal, tvrdí Babiš o kauze „slídění“ Huawei

Babiš se s čínským velvyslancem sešel v Průhonicích, kde přijímá soukromé i pracovní návštěvy. O schůzce informovala čínská ambasáda. V prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se „nezakládá na skutečnosti“, mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu protestuje. „Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem,“ napsala ambasáda.

Babiš to označil za lež, česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala a otázku varování NÚKIB zatím nedořešila. „To, co udělal pan čínský velvyslanec, to bylo velice nestandardní, to jsem ještě nikdy nezažil,“ poznamenal premiér. Ambasador podle něj na schůzce „strašně“ trval. Setkání Babiš konzultoval s místopředsedou vlády Janem Hamáčkem (ČSSD), který podle něj s velvyslancem mluvil telefonicky. „S čínským velvyslancem už bude jednat pan Petříček,“ řekl premiér.

Babiš již velvyslance za vyjádření ambasády kritizoval na konci prosince. Na otázku, zda bude po velvyslanci požadovat omluvu, dnes premiér jednoznačně neodpověděl.

Varování NÚKIB projedná v pondělí vláda. Kabinet se podle premiéra bude úřadu ptát, zda se varování týká i soukromého sektoru nebo jak mají například ministerstva postupovat, pokud Huawei či ZTE vyhrály některá výběrové řízení, ale zatím není podepsána „Pevně doufám, že zítra (v pondělí) se dozvíme odpovědi a podle toho se česká vláda rozhodne, jaká opatření přijme. Já můžu jenom ubezpečit, že vnímáme bezpečnostní riziko těchto technologií a zařídíme se podle toho, aby nikdy naše infrastruktura českého státu nebyla bezpečnostně ohrožena,“ řekl.

Tajné služby před hrozbou varovaly

Vláda bude chtít také podle Babiše mluvit s českými tajnými službami, do jaké míry riziko v souvislosti s čínskými firmami Huawei a ZTE existuje.

Ke kauze kolem varování před výrobky Huawei a ZTE se ve vánočním projevu nepřímo vyjádřil prezident Miloš Zeman. „Ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti,“ konstatoval prezident, který již dříve kritizoval Bezpečnostní informační službu (BIS), jež ve výroční zprávě za rok 2017 upozornila na rozsáhlou aktivitu čínských zpravodajských služeb.

Web Lupa.cz loni v červnu napsal, že podle jeho informací společnost Huawei před časem podala žádost Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ), aby od něj získala bezpečnostní prověrku. Důvodem je podle serveru snaha firmy získat zbraň proti obviňování, že může spolupracovat s čínskou vládou a tamními tajnými službami. Web zároveň připomněl zprávu Bezpečnostní a informační služby (BIS) z roku 2014, která firmy Huawei a ZTE zařadila mezi bezpečnostní hrozby.