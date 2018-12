Radní ODS řídil pod vlivem drog. Při bouračce v Kladně přišel o řidičák

Ten den mu bylo 36 let, ale na paty se mu místo štěstí a zdraví nalepila smůla. Na kladenské ulici Sportovců totiž do jeho volkswagenu minulou neděli narazil řidič mazdy, který nedodržel bezpečnou vzdálenost. A aby toho nebylo málo, oslavenec měl pozitivní test na drogy a teď má trable. To sdělila policie. Podle informací Blesk.cz se jedná o kladenského radního Lukáše Hanese (ODS), ten incident potvrdil Kladenskému deníku.