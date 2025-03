Harry Potter kouzlí v Česku už 25 let: Expecto Patronum!

Mohl se jmenovat Jindra Hrnčíř a vyjít u nás o hodně později. Naštěstí jel Ondřej Müller (59) z nakladatelství Albatros roku 1998 při návštěvě frankfurtského knižního veletrhu metrem. Na obou místech ho zaujala jedna kniha. Harry Potter. Do Česka vnesla kouzla a nadšení před 25 lety.

Pan a paní Dursleyovi z domu číslo čtyři v Zobí ulici vždycky hrdě prohlašovali, že jsou naprosto normální, ano, děkujeme za optání... Tak zní první věta z příběhu brýlatého čaroděje, který dospívá a bojuje se zlem ve Škole čar a kouzel v Bradavicích. Harry Potter a Kámen mudrců uchvátil svět. Česko poprvé před 25 lety, 29. února 2000, v nákladu jen 6000 kusů. Nesl obálku od Galiny Miklínové (54) a dnes jsou tato vydání rodinným zlatem – prodávají se i za více než 15 tisíc korun.

Bradavický Expres vyjel z nástupiště 9 a ¾ do českých domácností před 25 lety. | Albatros Media

I u nás tak vypukla pottermánie, podtržená filmy a dalšími vydáními v mnoha edicích. K dnešku se jich u nás prodalo přes tři miliony. „Není to jen příběh o světě kouzel. Je o odvaze, morálce, dětství a dospívání. A hlavně o lásce ve všech jejích podobách. Harry Potter je láska, přátelství, a kouzlo dětství, které nikdy nevyvane,“ vysvětluje jedna z předních fanynek Petra Bella Pidimová, podílející se i na největší tuzemské akci pro fanoušky, festivalu LexiCon.

V češtině lepší

Vše začalo náhodou, když programový ředitel dětských nakladatelství Albatrosu Ondřej Müller navštívil roku 1998 knižní veletrh ve Frankfurtu. Tam viděl knihu poprvé. Hned poté u dívky, která ji četla v tamním metru. „Zaujala mě a řekl jsem si, že na ní něco bude. Příběh J. K. Rowlingové mě nadchl!“ řekl Blesku. Vydavatelé měli štěstí i na překladatele. Prvním byl Vladimír Medek (†82), autor výrazů jako famfrpál, mozkomor, či Brumbál. Český překlad dle odborníků dokonce místy překonává originál! Naštěstí se ale rozhodlo, že jméno hlavního hrdiny se nezmění, byť se zvažoval Jindra Hrnčíř. Jeho magie s námi zůstává a oslovuje další a další děti i dospělé, kteří věří nejen na kouzla, ale hlavně na nejvzácnější lidské vlastnosti.

V roce 2001 vešla do kin filmová adaptace první knihy, hlavní trio přitáhlo ke knihám miliony dětí. | Warner Bros. UK

Od prvního mávnutí hůlkou

U nás za novými čtenáři přichází kniha celé roky v nových podobách i včetně doprovodných příběhů. Legendární je audioknižní počin načtený Jiřím Lábusem (75) a později Pavlem Zedníčkem (75). Následovaly edice v kolejních barvách školy čar a kouzel, ilustrované verze s obrázky Jima Kaye (50) či loňská novinka s pohyblivými prvky v úpravě studia MinaLima, jenž mělo na starost výtvarnou stránku potterovských filmů. Na podzim vyjde v této úpravě také Harry Potter a Tajemná komnata. Kinoverze pak vynesla na vrchol řadu hvězd včetně představitele Harryho, Daniela Radcliffa (35), jehož po 10 filmových let daboval Vojtěch Kotek (37). Letos se začne natáčet nový seriál Harry Potter, který má přinést vyprávění bližší knihám. Zatím jediným potvrzeným hercem je představitel Brumbála, americký herec John Lithgow (79).

Psala ho ze stesku

Stala se jedinou spisovatelkou, která se během života „propsala“ do žebříčku světových dolarových miliardářů dle společnosti Forbes. J. K. Rowlingová (59) přitom začala Pottera psát v 90. letech, kdy měla hodně hluboko do kapsy. „Nečekala jsem, že skončím v bytě, kde pod podlahou hlodají myši a kde nefunguje topení,“ vzpomínala. Zápletka ji napadla ve vlaku z Manchesteru do Londýna v roce 1990. Psala i ve chvíli, kdy jí po boji s roztroušenou sklerózou zemřela matka. „Nikdy jsem jí o Harrym neřekla,“ lituje dodnes autorka. Rukopis jí odmítali, až roku 1997 na vydání kývl Barry Cunningham (73) v nakladatelství Bloomsbury. Potter se stal čtvrtou nejprodávanější knihu všech dob.

Víte, že... • Albatros chystá k významnému 25. jubileu překvapení? Co to bude, si ještě fanoušci musí počkat. • Expecto Patronum je kouzelná formule, která vykouzlí patrona, čili ochránce?

