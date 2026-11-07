Drama v Hradci: Kluk kvůli „hecu“ málem zemřel

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Kamil Morávek - 
7. listopadu 2026
15:33

Mladík v Hradci Králové v pátek okolo druhé hodiny odpoledne skočil z mostu do ledové řeky. Podle svědků zřejmě aby se předvedl spolužákům, kteří ho při kaskadérském kousku natáčeli. Situace se však nevyvinula podle jeho představ, museli ho zachraňovat a s podchlazením skončil v nemocnici.

Do chladných vod řeky v Hradci Králové skočil mladík v pátek odpoledne jenom v plavkách. Zřejmě však přecenil své síly. Po skoku do vody začal kvůli její velmi nízké teplotě panikařit. Na pomoc mu přispěchali středoškoláci Petr a Jaroslav. „Můj kamarád spolužák a já jsme tam byli před příjezdem záchranářů. Bez váhání jsme se snažili zachránit chlapce z vody, aby se neutopil, a co nejvíce se postarat o jeho zdraví a bezpečí,“ popsal Petr pro portál iDnes.cz.

Ilustrační foto
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Na místo posléze vyrazili i záchranáři a hasiči s čluny. „Byl v péči zdravotníků, kteří ho převezli do nemocnice. Okolnosti zjišťujeme,“ potvrdila mluvčí policie Martina Jandová. Případem se policisté dále zabývají.

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Zdroj: Aktu.cz

Témata:
řekamostskok z mostunemocnicepodchlazenídramaHradec Králové
Kamil Morávek
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