Zemřel bavorský vicepremiér: Tělo našli v hotelu

Hubert Aiwanger.
Hubert Aiwanger.  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
4. listopadu 2026
23:08

Ve věku 55 let zemřel bavorský vicepremiér a ministr hospodářství Hubert Aiwanger, který byl zároveň předsedou Svobodných voličů (FW). S odvoláním na zdroje v bavorské vládě o tom informovala agentura DPA.

Příčina smrti jasná není. Deník Bild napsal, že Aiwangerovo tělo se našlo v jednom z berlínských hotelů. Strana FW dnes v Berlíně otevírala svou kancelář, podle tohoto listu se ale akce Aiwanger nakonec nezúčastnil, neboť se necítil dobře, proto zůstal v hotelovém pokoji, kde bylo jeho tělo později objeveno.

Aiwanger byl od roku 2008 poslancem zemského sněmu v Bavorsku a v roce 2018 se stal ministrem.

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Témata:
hotelBerlínBavorskovládaHubert Aiwanger
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