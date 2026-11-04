Zemřel bavorský vicepremiér: Tělo našli v hotelu
Ve věku 55 let zemřel bavorský vicepremiér a ministr hospodářství Hubert Aiwanger, který byl zároveň předsedou Svobodných voličů (FW). S odvoláním na zdroje v bavorské vládě o tom informovala agentura DPA.
Příčina smrti jasná není. Deník Bild napsal, že Aiwangerovo tělo se našlo v jednom z berlínských hotelů. Strana FW dnes v Berlíně otevírala svou kancelář, podle tohoto listu se ale akce Aiwanger nakonec nezúčastnil, neboť se necítil dobře, proto zůstal v hotelovém pokoji, kde bylo jeho tělo později objeveno.
Aiwanger byl od roku 2008 poslancem zemského sněmu v Bavorsku a v roce 2018 se stal ministrem.
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