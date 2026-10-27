Další řetězec stahuje nebezpečnou hračku: Hrozí zdravotní problémy
Německý diskontní řetězec TEDi z prodeje stahuje nebezpečnou hračku. Dětská sada šperků totiž obsahovala zvýšené množství olova. Obchod se zákazníkům omluvil. Sadu lze vrátit v kterékoli prodejně.
Zvýšené množství olova testy odhalily v pájeném spoji prstenu. Přesněji se jedná o Sadu 3 kusů šperků – růžová a žlutá s kódem 780770017610000000200 a 823540017610000000200.
„Tyto výrobky byly prodávány v našich prodejnách v období od 19. 7. 2024 do 21. 10. 2026. Šperkové sady můžete v kterémkoli z našich prodejen vyměnit za vrácení prodejní ceny ve výši 55 Kč nebo za jiný výrobek,“ uvedli zástupci řetězce TEDi v tiskové zprávě. Za vzniklé nepříjemnosti se řetězec omluvil.
Víte, že...
TEDi je německý diskontní řetězec s nepotravinářským zbožím, který v Evropě funguje od roku 2004 (založen v Dortmundu) a v Česku působí od roku 2020.
Je ještě něco BEZPEČNÉ???
VZDUCH? VODA? MASO? RYBY? ZELENINA? OVOCE? LÉKY? OBLEČENÍ? DĚTSKÉ HRAČKY? KOJENECKÁ VÝŽIVA? KOJENECKÉ MLÉKO? VÁNOČNÍ OZDOBY, VOSKOVÉ SVÍČKY? PLASTOVÉ OBALY? KOSMETIKA? BARVY NA VLASY? NEHTOVÝ GEL???
Jak dlouho ještě LIDSTVO přežije? VYMŘE na devastující nemoce, s kterými se již dnešní děti rodí... Ale je možné, že války v celém světě to urychlí...