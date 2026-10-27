Další řetězec stahuje nebezpečnou hračku: Hrozí zdravotní problémy

Řetězec TEDi stahuje nebezpečnou hračku.
Řetězec TEDi stahuje nebezpečnou hračku.  (Autor: Profimedia.cz, TEDi)
Autor: Martin Lisičan - 
27. října 2026
13:50

Německý diskontní řetězec TEDi z prodeje stahuje nebezpečnou hračku. Dětská sada šperků totiž obsahovala zvýšené množství olova. Obchod se zákazníkům omluvil. Sadu lze vrátit v kterékoli prodejně.

Zvýšené množství olova testy odhalily v pájeném spoji prstenu. Přesněji se jedná o Sadu 3 kusů šperků – růžová a žlutá s kódem 780770017610000000200 a 823540017610000000200. 

„Tyto výrobky byly prodávány v našich prodejnách v období od 19. 7. 2024 do 21. 10. 2026. Šperkové sady můžete v kterémkoli z našich prodejen vyměnit za vrácení prodejní ceny ve výši 55 Kč nebo za jiný výrobek,“ uvedli zástupci řetězce TEDi v tiskové zprávě. Za vzniklé nepříjemnosti se řetězec omluvil.

Obchodní řetězec Action stahuje z prodejen květový med Bee&#39;s. Výrobek nevyhověl kontrolám. Zkontrolujte si šarži, peníze dostanete zpět i bez účtenky.
Rádce Řetězec stahuje z pultů pančovaný med! Máte ho doma? Peníze dostanete i bez účtenky

Víte, že...

TEDi je německý diskontní řetězec s nepotravinářským zbožím, který v Evropě funguje od roku 2004 (založen v Dortmundu) a v Česku působí od roku 2020.

Video se připravuje ...
FLOW: Stále víc českých firem prodává přes Allegro, může to nakopnout jejich byznys, říká manažer Rada

Témata:
ČeskoEvropahračkašperkDortmundobchod
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Květa Černá ( 27. října 2026 15:55 )

Je ještě něco BEZPEČNÉ???
VZDUCH? VODA? MASO? RYBY? ZELENINA? OVOCE? LÉKY? OBLEČENÍ? DĚTSKÉ HRAČKY? KOJENECKÁ VÝŽIVA? KOJENECKÉ MLÉKO? VÁNOČNÍ OZDOBY, VOSKOVÉ SVÍČKY? PLASTOVÉ OBALY? KOSMETIKA? BARVY NA VLASY? NEHTOVÝ GEL???
Jak dlouho ještě LIDSTVO přežije? VYMŘE na devastující nemoce, s kterými se již dnešní děti rodí... Ale je možné, že války v celém světě to urychlí...

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Dnes nejočekávanější díl seriálu Boží plán: Koho vlastně hraje Tomáš Jeřábek?
Dnes nejočekávanější díl seriálu Boží plán: Koho vlastně hraje Tomáš Jeřábek?
Aha!
Jak se mění prsa od 20 do 60+ let: Proč cvičení nestačí a co vám v každé dekádě zachrání dekolt
Jak se mění prsa od 20 do 60+ let: Proč cvičení nestačí a co vám v každé dekádě zachrání dekolt
Dáma
Ábíčko slaví 70 let a vrací na scénu Titanic i dinosaury. 60 legendárních vystřihovánek v jedné knize
Ábíčko slaví 70 let a vrací na scénu Titanic i dinosaury. 60 legendárních vystřihovánek v jedné knize
Maminka
Slovník moderního randění: Ghosting, breadcrumbing, ick a další
Slovník moderního randění: Ghosting, breadcrumbing, ick a další
Ženy
Jste příliš unavení? Možná vám chybí hořčík. Jak to poznáte a kde ho najdete?
Jste příliš unavení? Možná vám chybí hořčík. Jak to poznáte a kde ho najdete?
Moje zdraví
Trump podráží nohy americkým zbrojařům v Evropě, Musk si škodí sám
Trump podráží nohy americkým zbrojařům v Evropě, Musk si škodí sám
e15
Magda (53) chtěla ušetřit na splátkách půjčky. Nenaletěli byste stejné radě?
Magda (53) chtěla ušetřit na splátkách půjčky. Nenaletěli byste stejné radě?
Reklama
Plzeň hledá kvalitní šestku, řízne Šádek do kádru? Viktorii se líbí opora Sigmy
Plzeň hledá kvalitní šestku, řízne Šádek do kádru? Viktorii se líbí opora Sigmy
iSport
Okamura by měl v čele sněmovny skončit. Nemá pro to odborné předpoklady, o lidských ani nemluvě
Okamura by měl v čele sněmovny skončit. Nemá pro to odborné předpoklady, o lidských ani nemluvě
Reflex