Ve Skotsku hledají Češku Zuzanu (48): Naposledy ji viděli před 6 dny

Ve Skotsku hledají Češku Zuzanu (48): Naposledy ji viděli před 6 dny.
Ve Skotsku hledají Češku Zuzanu (48): Naposledy ji viděli před 6 dny.  (Autor: Scotland police)
Autor: ČTK - 
12. října 2026
18:42

Skotská policie pátrá po 48leté Češce, která byla naposledy spatřena před šesti dny v hrabství Caithness na severu Skotska. Informuje o tom dnes server skotské zpravodajské televize STV News, podle něhož se pátrání účastní i pobřežní stráž, potápěči a horští záchranáři. Policie žádá o pomoc také veřejnost.

Čeští diplomaté na generálním konzulátu v Manchesteru jsou kvůli případu v kontaktu s místními úřady, sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. „Naše konzulka na místě poskytuje potřebnou konzulární součinnost. S ohledem na probíhající pátrání a ochranu soukromí nebudeme poskytovat další informace,“ dodal.

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Zuzana Gabrišová přicestovala 2. října v podvečer vlakem do města Wick a naposledy ji viděli kolem 16:00 místního času (17:00 SELČ) 6. října v ubytování ve vesnici John O’Groats. Policie vychází z toho, že mohla cestovat do oblasti zálivu Sannick Bay, který je vzdálen několik minut jízdy autem.

Češka je podle serveru vysoká kolem 168 centimetrů a má hnědé kudrnaté vlasy. Neví se přesně, jaké má oblečení, policie se ale domnívá, že s sebou má turistické vybavení a batoh.

„Děláme si o Zuzanu velké starosti a naléhavě žádáme každého, kdo ji viděl od 16:00 v úterý 6. října, aby se nám ozval,“ uvedl policejní inspektor Daniel Jack.

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Ve Skotsku hledají Češku Zuzanu (48): Naposledy ji viděli před 6 dny. Ve Skotsku hledají Češku Zuzanu (48): Naposledy ji viděli před 6 dny. | Scotland police

Témata:
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