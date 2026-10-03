Pád střechy v baru: Mnoho zraněných!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Reuters)
Autor: ČTK - 
3. října 2026
12:25

Při zřícení baru v obci San Vicente de la Sonsierra na severu Španělska se v sobotu zranilo 12 lidí, informoval server El País. Záchranáři devět ze zraněných převezli do nedalekých nemocnic. V době neštěstí bylo v baru asi 50 lidí, část z nich zůstala po zřícení uvnitř, napsala agentura Reuters.

Oznámení o zřícení baru Tempranillo přijaly úřady kolem 05:25 místního času. Podle původních informací zůstalo pod troskami uvězněno 25 až 30 lidí. Zpočátku se předpokládalo, že se propadla podlaha, později se ukázalo, že se zřítila také střecha.

Na místě zasahovaly čtyři hlídky četnictva, dvě sanitky s osmi zdravotníky a hasiči se dvěma hasičskými vozy, terénním vozem a dvěma dodávkami. Hasiči objekt zajišťují a kontrolují, zda uvnitř nezůstal někdo další.

Podle agentury Reuters policie zahájila vyšetřování příčiny zřícení. Svědci podle úřadů uvedli, že se nejprve propadla podlaha baru a následně se zřítila střecha.

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Zdroj: Aktu.cz

Témata:
pádbarŠpanělskostřechanemocnicepodlahaSan Vicente de la Sonsierra
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