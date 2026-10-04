Hromada odpadků i výkaly na zdech: Majitelku Janu v Krupce šokoval zničený byt

Majitelku šokoval stav bytu v Krupce na Teplicku
Majitelku šokoval stav bytu v Krupce na Teplicku
Majitelku šokoval stav bytu v Krupce na Teplicku
Majitelku šokoval stav bytu v Krupce na Teplicku
Majitelku šokoval stav bytu v Krupce na Teplicku
Autor: Martin Lisičan - 
4. října 2026
18:08

Obrovské množství odpadků, zdemolovaný nábytek, ale i výkaly na zdech. Přesně v takovém stavu opustili byt nájemníci v Krupce na Teplicku. Majitelka Jana zůstala v šoku. O případu jako první informoval web CNN Prima News. 

Byt v Krupce na Teplicku si Jana pořídila jako investici na důchod. Poslední nájemníci, kteří zde bydleli jen několik týdnů, nechali byt v naprosto otřesném stavu. Majitelku překvapila špína, hromada odpadků, ucpaný záchod, díra v koupelně i výkaly na zdech. Jak uvedla pro web CNN Prima News, nájemníci přitom zaplatili pouze kauci a část prvního nájmů. Za další nájem majitelka nedostala ani korunu. 

 „Hrůza, horor, šílený, neuvěřitelný. Vůbec jsem neměla slov,“ okomentovala zoufalá majitelka stav svého bytu. Podle ní neplatiči napáchali škodu za desítky tisíc korun. Celý byt majitelka musí nechat opravit na vlastní náklady.  Peníze se pak může pokusit po bývalých nájemnících vymáhat. 

Jak ovšem upozornil viceprezident Asociace nájemního bydlení Stanislav Kubáček, pokud nájemník dlouhodobě neplatí či byt nějakým způsobem ničí, může o jeho vyklizení rozhodnout soud. Případů je však údajně tolik, že se jimi soud nestíhá zabývat. 

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Majitelku šokoval stav bytu v Krupce na Teplicku
Majitelku šokoval stav bytu v Krupce na Teplicku
Majitelku šokoval stav bytu v Krupce na Teplicku
Majitelku šokoval stav bytu v Krupce na Teplicku
Majitelku šokoval stav bytu v Krupce na Teplicku

Témata:
bytnájemnícivýkalymajitelkaokres TepliceKrupkaodpadky
Martin Lisičan
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gabreta ( 4. října 2026 18:57 )

Jak bezplatně vydělávat? Vdělat si na ten byt musela sama, tak ne bezplatně!! bezplatně jí ho ***i zničili!! 👎

Věra Dobešová ( 4. října 2026 18:54 )

Hnus 🤮🤮🤮🤮

priserak77 ( 4. října 2026 18:38 )

Ach ta závist. Chápu, že čerpač dávek si byt koupit nemůže a tak ostatním závidí.

cesky obcan ( 4. října 2026 18:35 )

Pani chtěla bezpracně vydělávat, ale trochu se ji to vymstilo. 😃 😃 😃
Takové nájemníky přeju všem, který od 2013 do 2020, na obyčejnou hypotéku nakoupili statisíce bytů a způsobili tím bytovou krizi!!! 🙁

Babišova hojnost ( 4. října 2026 18:11 )

Takhle to vypadá u Hoflingera doma 🙄

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