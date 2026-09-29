Známý řetězec stahuje oblíbený sýr: Pozor na plíseň!

Prodejna Albert (ilustrační foto)
Prodejna Albert (ilustrační foto)  (Autor: Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch)
Autor: Martin Lisičan - 
29. září 2026
13:00

Obchodní řetězec Albert své zákazníky varují před šarží sýru eidam, u kterého inspekce objevila plíseň. Zákazníci mají podle řetězce nárok na vrácení peněz. 

Stažení se týká sýru EIDAM ŠUMASKÝ 45% STROUH. 100 G, od českého výrobce Mlékárny Klatovy s. r. o., s minimální trvanlivostí do 21. listopadu 2026. Na závadnou šarži upozornila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Ta v rámci kontroly v produktu zjistila výskyt plísně. 

Zákazníci mají možnost zboží vrátit v kterékoliv prodejně Albert. Své peníze dostanou podle supermarketu zpět.  „Za vzniklou situaci se zákazníkům velmi omlouváme. Bezpečnost a ochrana zdraví našich zákazníků jsou pro nás absolutní prioritou,“ uvedl Albert v tiskovém prohlášení. 

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Témata:
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Martin Lisičan
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