Známý řetězec stahuje oblíbený sýr: Pozor na plíseň!
Obchodní řetězec Albert své zákazníky varují před šarží sýru eidam, u kterého inspekce objevila plíseň. Zákazníci mají podle řetězce nárok na vrácení peněz.
Stažení se týká sýru EIDAM ŠUMASKÝ 45% STROUH. 100 G, od českého výrobce Mlékárny Klatovy s. r. o., s minimální trvanlivostí do 21. listopadu 2026. Na závadnou šarži upozornila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Ta v rámci kontroly v produktu zjistila výskyt plísně.
Zákazníci mají možnost zboží vrátit v kterékoliv prodejně Albert. Své peníze dostanou podle supermarketu zpět. „Za vzniklou situaci se zákazníkům velmi omlouváme. Bezpečnost a ochrana zdraví našich zákazníků jsou pro nás absolutní prioritou,“ uvedl Albert v tiskovém prohlášení.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.