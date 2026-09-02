Pozor na tuhle kaši pro batolata! Inspekce odhalila karcinogeny v BIO potravině, řetězec se omlouvá

Potravinářská inspekce zjistila rýžovou kaši pro děti s aflatoxiny (2.9.2026).
Potravinářská inspekce zjistila rýžovou kaši pro děti s aflatoxiny (2.9.2026).
Dítě
Potravinářská inspekce zjistila rýžovou kaši pro děti s aflatoxiny (2.9.2026).
Prodejna Albert (ilustrační foto)
Aktualizováno -
4. září 2026
06:43
Autor: ČTK, red - 
2. září 2026
19:20

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) oznámila, že v kaších pro batolata v brněnském Albertu nalezli nadlimitní množství karcinogenního toxinu, který se objevuje hlavně u plísní. Kaše jsou přitom určeny pro děti starší jednoho roku.

V kaši pro batolata Nature's Promise BIO v obchodě Albert v Brně našli inspektoři nadlimitní množství karcinogenního toxinu. V kaši bylo toxinu sedmkrát více, než připouští předpisy. Oznámila to dnes v tiskové zprávě Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Nařídila stažení produktu z prodeje a s obchodem zahájila řízení o pokutě. Značku Nature's Promise nabízí exkluzivně obchodní řetězec Albert.

 

Škodlivý aflatoxin B1 objevili inspektoři v Nature's Promise BIO Rýžové kaši s jahodami a malinami, s označením šarže: LOT 50426 a datem minimální trvanlivosti 31. července 2027. Odhalila to kontrola v Albertu v Ečerově ulici v Brně. Dodavatelem kaše, která je určená pro děti už od ukončeného 12. měsíce věku, je pražská společnost King Food Bohemia.

Vadná šarže dětského BIO čaje
Nebezpečné látky v dětském BIO čaji: Nepijte ho!

Aflatoxiny patří do skupiny mykotoxinů, které vznikají jako produkt metabolismu plísní. Řadí se ke karcinogenním látkám a mohou se vyskytovat v potravinách v důsledku kontaminace plísněmi,“ sdělil mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Koncentraci toxinu potvrdily laboratorní testy. SZPI si také vyžádala stanovisko Státního zdravotního ústavu, který podle inspekce potvrdil, že je tato potravina škodlivá pro zdraví.

„Zákazníkům se velmi omlouváme. Produkt uvedené šarže jsme stáhli z prodeje již 5. srpna. Preventivně jsme také stáhli z prodeje všechny ostatní šarže tohoto výrobku. Jednáme s dodavatelem o okamžité nápravě a zahájili jsme také vlastní testování. Z tohoto důvodu jsou dodávky tohoto produktu dočasně zastaveny. Zákazníci najdou uvedenou šarži na zadní straně výrobku. Jak jsme již avizovali na webu začátkem srpna, zákazníci mohou dané zboží vracet v našich prodejnách i bez účtenky a dostanou zpět peníze,“ uvedl ve vyjádření pro Blesk ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Video se připravuje ...
Prezidentka Potravinářské komory: Stát má zásoby maximálně na tři dny.

Potravinářská inspekce zjistila rýžovou kaši pro děti s aflatoxiny (2.9.2026).
Potravinářská inspekce zjistila rýžovou kaši pro děti s aflatoxiny (2.9.2026).
Dítě
Potravinářská inspekce zjistila rýžovou kaši pro děti s aflatoxiny (2.9.2026).
Prodejna Albert (ilustrační foto)

Témata:
BrnoplíseňbatoletoxinobchodAlbert Česká republikaStátní zemědělská a potravinářská inspekce

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Karel Grcka ( 3. září 2026 07:04 )

A to si tahle značka hraje na strašné hogo fogo. Už si od nich nekoupim ani jogurt.

Karel Grcka ( 3. září 2026 07:03 )

Z Alberta raději nic nežrat. Tam je všechno rizikové 🙄

Kesitnarf Satim ( 3. září 2026 00:13 )

Hahaha ,nejzdravější potraviny .😂😂😂 a to někdo fakt věří?

dana lattova ( 2. září 2026 23:32 )

To co se v tomto státě děje, přesahuje všechny meze.To nikdy nebylo, taková nezodpovědnost, kde stále častěji jsou v obchodech špatné a škodlivé potraviny.Kde jsou výstupní kontroly? Kde se to zboží válí, že plesniví? Kdo ponese odpovědnost, zase nikdo? Tady už je takový b....l a nikdo s tím nic nedělá.Fuj!!!🙏🤦😡

Květa Černá ( 2. září 2026 20:41 )

Je ještě něco, co bychom mohli jíst, pít a dýchat bez obav? Nebo se smířit s tím, že už bude jenom hůř?...

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Stopka u Adamczykových: Naděje na druhé dítě v troskách
Stopka u Adamczykových: Naděje na druhé dítě v troskách
Aha!
Jak vypadala dokonalá žena před 200 lety? Mnohé pily ocet, jedly křídu a v korzetech si lámaly žebra
Jak vypadala dokonalá žena před 200 lety? Mnohé pily ocet, jedly křídu a v korzetech si lámaly žebra
Dáma
Nástup do školky bez slziček a nemocí: Jak připravit dětskou imunitu i dětskou duši
Nástup do školky bez slziček a nemocí: Jak připravit dětskou imunitu i dětskou duši
Maminka
Oversized bundám odzvonilo. Letšnímu podzimu vládne zvýrazněný pas
Oversized bundám odzvonilo. Letšnímu podzimu vládne zvýrazněný pas
Ženy
Zapomeňte na 10 000 kroků. Studie ukazuje, co je pro zdraví opravdu důležité
Zapomeňte na 10 000 kroků. Studie ukazuje, co je pro zdraví opravdu důležité
Moje zdraví
Trumpova cla a Hormuzský průliv. Podívejte se, kterým zemím se nejvíce propadl vývoz do USA
Trumpova cla a Hormuzský průliv. Podívejte se, kterým zemím se nejvíce propadl vývoz do USA
e15
Co dnes dělají první zlatí Oceláři: kácení stromů, prodej kávy, bankéř i ambasador alkoholu
Co dnes dělají první zlatí Oceláři: kácení stromů, prodej kávy, bankéř i ambasador alkoholu
iSport
Těchto 8 slov vyhrává volby: Lidé, změna, demokracie, nový, silný, společně, čas a lepší
Těchto 8 slov vyhrává volby: Lidé, změna, demokracie, nový, silný, společně, čas a lepší
Reflex
Na Maledivách funguje podmořská školka. Korál si můžou zasadit i turisté
Na Maledivách funguje podmořská školka. Korál si můžou zasadit i turisté
Lidé a země