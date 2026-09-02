Pozor na tuhle kaši pro batolata! Inspekce odhalila karcinogeny v BIO potravině, řetězec se omlouvá
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) oznámila, že v kaších pro batolata v brněnském Albertu nalezli nadlimitní množství karcinogenního toxinu, který se objevuje hlavně u plísní. Kaše jsou přitom určeny pro děti starší jednoho roku.
V kaši pro batolata Nature's Promise BIO v obchodě Albert v Brně našli inspektoři nadlimitní množství karcinogenního toxinu. V kaši bylo toxinu sedmkrát více, než připouští předpisy. Oznámila to dnes v tiskové zprávě Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Nařídila stažení produktu z prodeje a s obchodem zahájila řízení o pokutě. Značku Nature's Promise nabízí exkluzivně obchodní řetězec Albert.
Škodlivý aflatoxin B1 objevili inspektoři v Nature's Promise BIO Rýžové kaši s jahodami a malinami, s označením šarže: LOT 50426 a datem minimální trvanlivosti 31. července 2027. Odhalila to kontrola v Albertu v Ečerově ulici v Brně. Dodavatelem kaše, která je určená pro děti už od ukončeného 12. měsíce věku, je pražská společnost King Food Bohemia.
„Aflatoxiny patří do skupiny mykotoxinů, které vznikají jako produkt metabolismu plísní. Řadí se ke karcinogenním látkám a mohou se vyskytovat v potravinách v důsledku kontaminace plísněmi,“ sdělil mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
Koncentraci toxinu potvrdily laboratorní testy. SZPI si také vyžádala stanovisko Státního zdravotního ústavu, který podle inspekce potvrdil, že je tato potravina škodlivá pro zdraví.
„Zákazníkům se velmi omlouváme. Produkt uvedené šarže jsme stáhli z prodeje již 5. srpna. Preventivně jsme také stáhli z prodeje všechny ostatní šarže tohoto výrobku. Jednáme s dodavatelem o okamžité nápravě a zahájili jsme také vlastní testování. Z tohoto důvodu jsou dodávky tohoto produktu dočasně zastaveny. Zákazníci najdou uvedenou šarži na zadní straně výrobku. Jak jsme již avizovali na webu začátkem srpna, zákazníci mohou dané zboží vracet v našich prodejnách i bez účtenky a dostanou zpět peníze,“ uvedl ve vyjádření pro Blesk ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.
A to si tahle značka hraje na strašné hogo fogo. Už si od nich nekoupim ani jogurt.