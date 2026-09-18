Kolaps muže na nádraží v Jaroměři: Přišel o batoh plný peněz
Naprosto nepochopitelný případ se odehrál v Jaroměři na Náchodsku. Před vlakovým nádražím zkolaboval muž. Zatímco mu někteří začali poskytovat první pomoc, někdo odcizil jeho batoh. Podezřelému hrozí dvouletý trest.
Krádež se stala ve čtvrtek 3. září. Krátce před devátou hodinou večerní před vstupem do nádražní budovy zkolaboval muž. Dva svědci neváhali ani okamžik a muži začali poskytovat první pomoc. Na místo vyrazila záchranná služba.
„Muž byl v té době v bezvědomí, ale dýchal a reagoval na bolestivé podněty. Do příjezdu zdravotníků policisté monitorovali jeho zdravotní stav a následně poskytli součinnost posádce záchranné služby,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Hynková.
Po nabytí vědomí muž policistům sdělil, že měl vedle sebe položený batoh, který ale zmizel. Policisté tak zahájili pátrání. „Během prověrky místa nalezli za nedalekou autobusovou zastávkou odložený batoh odpovídající popisu poškozeného. Na místě provedli ohledání, zajistili fotodokumentaci a začali zjišťovat, kdo s batohem manipuloval,“ pokračovala Hynková. Díky kamerovým záznamům se následně podařilo podezřelého vypátrat. Ten se na místě přiznal. Poškozenému byl nalezený batoh vrácen, při kontrole obsahu ale zjistil, že postrádá hotovost ve výši 600 eur, tedy téměř 14 500 korun.
„Policisté podezřelého 44letého muže na místě zadrželi a pokračují v prověřování všech okolností případu. Zajišťují další kamerové záznamy, vyslýchají svědky a ověřují získané poznatky. V době zadržení u sebe podezřelý odcizenou hotovost neměl,“ dodala Hynková. V případě viny podezřelému hrozí odnětí svobody až na dva roky.
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