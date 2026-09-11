Lukáš zemřel při pádu „Dvojčat“: Táta popsal strašnou fotografii
Celý svět si připomíná výročí jedné z nejtragičtějších událostí moderní historie. Před 25 lety zasáhly Spojené státy teroristické útoky z 11. září, při kterých zemřely téměř tři tisíce lidí. V sutinách Světového obchodního centra tehdy zemřeli také dva lidé, kteří měli kořeny v Československu. Jedním z nich byl Lukáš Rambousek (†27).
Lukáš měl celý život před sebou. Osudné ráno 11. září odešel už kolem sedmé hodiny do práce v Severní věži Světového obchodního centra, kde pracoval jako počítačový technik. Ještě krátce před nárazem uneseného letadla zařizoval běžné věci. E-mailem plánoval večírek s kamarády. V tu chvíli vůbec netušil, že jeho život za chvíli vyhasne. Do věže narazilo unesené letadlo.
Smrtící past
Lukáš zůstal uvězněný vysoko nad ulicemi New Yorku. Z horních pater se stala past bez šance na únik. Lidé se tísnili u oken, dusili se kouřem a čekali na záchranu, která nepřicházela. Někteří v zoufalství skočili z budovy. Lukášova rodina ale celý život věřila, že on tuto možnost nezvolil.
Lukášův otec Mike se mezitím vydal syna hledat. Když se v televizi dozvěděl o útoku, ještě věřil, že je v pořádku. Zavolal do jeho kanceláře. Telefon zvonil, a tak si řekl, že syna vyzvedne a přinese mu oběd. Krátce po desáté hodině uvízl Mike v metru nedaleko dvojčat. Najednou všechno zahalila tma, kouř a nesnesitelné vedro. Zrovna se zřítila Jižní věž. Když se po chvíli dostal ven, ulicemi se valil prach a trosky. Právě v té době se zřítila i Severní věž. V horních patrech byl uvězněný Lukáš.
Mike později popsal, že měl pocit, jako by na něj někdo vysypal celý kbelík popela. V tu chvíli ho ovládla špatná předtucha, že jeho syn je pryč. Přesto ho ještě další dny marně hledal. Procházel ulice a doufal v zázrak. Lukášovy ostatky se ale nikdy nenašly.
Muž v okně
Po týdnech nejistoty přišla alespoň jediná stopa. Rodiče narazili na fotografii agentury Reuters, na které byli zachyceni zoufalí lidé v oknech Severní věže. Mike na snímku prý poznal Lukáše. Označil ho jako muže v horní řadě, třetího zleva. Nikdy se nepodařilo potvrdit, že jde skutečně o něj. Pro rodiče to ale znamenalo mnoho. Měli alespoň představu o tom, kde jejich syn mohl strávit poslední chvíle.
Rodiče svůj bolestný příběh později vyprávěli novináři Davidu Friendovi z magazínu Vanity Fair. Ten v té době pracoval na knize Watching the World Change: The Stories Behind the Images of 9/11. Věnoval se v ní osudům lidí zachycených na slavných fotografiích pořízených během teroristických útoků z 11. září. „Před tou fotografií ráno řekl ‚Ahoj, čau‘ a prostě zmizel,“ vzpomínal Mike.
Lukášovi rodiče utekli z Československa před komunistickým režimem. Jeho dědeček Oto Rambousek bojoval proti nacistům, později se postavil také komunismu, a byl dokonce zatčen kvůli údajné špionáži pro Spojené státy. Po potlačení Pražského jara uprchl do zahraničí a nakonec se rodina usadila v USA.
Po synově smrti se Mike snažil jeho památku udržet při životě. Uspořádal Junk Fest, který měl Lukáš tak rád, a později založil také vzpomínkovou skupinu na facebooku.
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