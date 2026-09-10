Češky v moři málem přišly o život: Zoufalý křik a masáž srdce!
Dvě ženy z Benešova na dovolené v Bulharsku bojovaly o život. Mámu s dcerou (20) začaly vlny stahovat pod hladinu. Volání o pomoc zprvu nikdo nebral vážně, situace se začala rychle zhoršovat.
K hrůznému zážitku došlo hned první den na dovolené. „Přiletěly jsme v neděli a hned jsme šly k moři. Na stožáru vlála žlutá vlajka, moře bylo nádherně teplé a vlny trochu vyšší, ale tak akorát, aby se přes ně dalo skákat,“ popsala Češka serveru Deník.cz, který na případ upozornil. Od ostatních lidí byly Češky vzdálené několik metrů.
Ačkoliv matka s dcerou se považovaly za výborné plavkyně, dno jim zničehonic zmizelo pod nohama. „(...) Byly jsme v nějaké díře, kde se vlny úplně vařily. A zjistily jsme, že se nemůžeme dostat z toho pekelného kotle ven,“ pokračovala žena. Matka s dcerou se údajně nestíhaly nadechnout. Síly rychle ubývaly.
Dcera mamince sdělila, že to asi nezvládne. V tu chvíli začala maminka křičet o pomoc. Nikdo ale zprvu nereagoval, lidé si zřejmě mysleli, že šlo o legraci. K Češkám nakonec připlavali dva muži, kteří je z vody vytáhli. Maminka na tom byla velmi špatně.
„Vybavuji si, jak ležím na pláži a někdo na mě křičí, ať dýchám. Bylo mi divné, proč na mě křičí, když přece dýchám,“ uvedla starší Češka, která údajně vnímala tlak a nárazy do hrudníku a břicha. Následně začala zvracet a znovu se nadechla.
Vodu maminka vykašlávala ještě několik dní. „(...) Teď už jsme zpátky doma. Plíce to trošku odnesly, léčím se se zápalem plic,“ dodala.
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