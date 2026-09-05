Trýznivá smrt novorozené holčičky v Anglii: Zavraždili ji Slováci?!

Slováci jsou podezřelí z vraždy novorozence v Anglii.
Slováci jsou podezřelí z vraždy novorozence v Anglii.
Obviněná matka dítěte Andrea
Obviněná matka dítěte Andrea
Obviněná Nina
Autor: Andrea Vídeňská - 
5. září 2026
17:40

Tragická smrt novorozené holčičky otřásla britským Sheffieldem. Miminko podle policie utrpělo 33 zranění včetně 15 bodných ran a zemřelo jen několik hodin po narození. Z vraždy byli obviněni Slováci. Matka Andrea S. (20), její přítel Peter H. (19) a jeho rodiče Peter H. (38) a Nina H. (37). Další dívka (15) čelí obvinění z maření vyšetřování.

V britském Sheffieldu zemřela novorozená holčička naprosto trýznivým způsobem. Podle policie utrpěla 33 zranění včetně 15 bodných ran. Dítě zemřelo jen několik hodin poté, co přišlo na svět. Žalobce Luke Hopkinson u soudu uvedl, že policisté našli miminko v přístavku u domu. Bylo zabalené v ručníku, vložené do modrého vaku, informuje deník The Guardian.

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Kdo byl otec?

Z vraždy byli obviněni ti, kteří jí měli poskytnout láskyplný domov. Matka Andrea S. (20), její přítel Peter H. mladší (19) a jeho rodiče Peter H. starší (38) a Nina H. (37). Další dívka (15) čelí obvinění z maření spravedlnosti. Kdo byl biologickým otcem holčičky, zatím zůstává záhadou. Podle výpovědi u soudu totiž otcem dítěte neměl být Andrein přítel. Právě kolem otcovství dítěte se rozjel pořádný humbuk.

Novinář Erik Hilár Lakatošovie z webu Press TV uvedl, že dostal video od bratra obviněné Niny, tedy matky Andreina přítele. Podle něj rodina údajně dlouho nevěděla, s kým Andrea dítě čeká, uvádí deník Nový čas. Sama měla během pobytu na Slovensku dokonce tajit, v jakém měsíci těhotenství se nachází.

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Šuškanda na sociálních sítích

Kartami pak ještě více zamíchaly sociální sítě. Žena vystupující jako Móňa přišla s tvrzením, že otcem dítěte měl být Peter H. starší, tedy otec Andreina přítele. Pro své tvrzení ale nepředložila žádné důkazy. Kolem rodiny se zároveň začaly šířit další znepokojivé informace. Na internetu se objevila tvrzení o údajném týrání a zneužívání Andrey. 

Podobné tvrzení zveřejnila také žena jménem Eva. I ona tvrdí, že biologickým otcem dítěte měl být otec Andreina přítele a že Andrea mohla být v rodině vystavena týrání a zneužívání. Tyto informace ale zatím nikdo oficiálně nepotvrdil a není jasné, zda mají se skutečným průběhem tragických událostí něco společného.

Slováci jsou podezřelí z vraždy novorozence v Anglii.
Slováci jsou podezřelí z vraždy novorozence v Anglii.
Obviněná matka dítěte Andrea
Obviněná matka dítěte Andrea
Obviněná Nina

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Policie našla v igelitce mrtvé novorozeně!
Zdroj: tv JOJ

Andrea Vídeňská
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