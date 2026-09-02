Střelec z Aarau trpí psychickými problémy: Po jeho útoku zemřela žena!
Muž, který je podezřelý z víkendové střelby na party ve švýcarském městě Aarau, trpí psychickými problémy a jednal v amoku. Motiv jeho činu není jasný. Ve středu o tom podle agentury DPA informovala policie a prokuratura. Při střelbě v noci na neděli jedna žena zemřela, dalších šest lidí utrpělo zranění.
V pondělí nad ránem policie zadržela podezřelého 43letého Švýcara. „Nic nenasvědčuje tomu, že by podíl na činu měla ještě nějaká jiná osoba,“ řekl šéf aargauské policie Michael Leupold. Dodal, že v souvislosti s útokem lidem nehrozí žádné nebezpečí.
Podle státního zástupce Christopha Rüediho muž zatím s vyšetřovateli nekomunikuje. Dříve pracoval jako armádní kuchař, v roce 2013 z armády odešel. Policie o něm z minulosti neměla žádné informace a neví o tom, že by měl vazby na nějaká extremistická hnutí. V jeho autě byly nalezeny dvě pistole a útočná puška AK-47.
Místem činu byla takzvaná rave party, což je taneční zábava s elektronickou hudbou a světelnými efekty. Pořadatelé na akci, konající se v areálu dostihového závodiště, očekávali asi 2500 lidí. V době střelby akce již končila a v areálu zůstaly řádově desítky návštěvníků, píše DPA.
Místo se nachází nedaleko hranic s Německem, a tak se na pátrání po pachateli podílely i německé úřady. Pomoc nabídla také Itálie, jejíž občanka se stala obětí.
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