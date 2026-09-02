Střelec z Aarau trpí psychickými problémy: Po jeho útoku zemřela žena!

Střelec z Aarau jednal podle policie v afektu a trpí psychickými problémy.
Střelec z Aarau jednal podle policie v afektu a trpí psychickými problémy.
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění.
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění.
Policie po střelci pátrala několik hodin.
Aktualizováno -
2. září 2026
16:54
Autor: ČTK - 
2. září 2026
15:35

Muž, který je podezřelý z víkendové střelby na party ve švýcarském městě Aarau, trpí psychickými problémy a jednal v amoku. Motiv jeho činu není jasný. Ve středu o tom podle agentury DPA informovala policie a prokuratura. Při střelbě v noci na neděli jedna žena zemřela, dalších šest lidí utrpělo zranění.

V pondělí nad ránem policie zadržela podezřelého 43letého Švýcara. „Nic nenasvědčuje tomu, že by podíl na činu měla ještě nějaká jiná osoba,“ řekl šéf aargauské policie Michael Leupold. Dodal, že v souvislosti s útokem lidem nehrozí žádné nebezpečí.

Podle státního zástupce Christopha Rüediho muž zatím s vyšetřovateli nekomunikuje. Dříve pracoval jako armádní kuchař, v roce 2013 z armády odešel. Policie o něm z minulosti neměla žádné informace a neví o tom, že by měl vazby na nějaká extremistická hnutí. V jeho autě byly nalezeny dvě pistole a útočná puška AK-47.

Policie zadržela podezřelého ze střelby v Aarau
Smrtelná střelba na hudební party: Policie zadržela podezřelého

Místem činu byla takzvaná rave party, což je taneční zábava s elektronickou hudbou a světelnými efekty. Pořadatelé na akci, konající se v areálu dostihového závodiště, očekávali asi 2500 lidí. V době střelby akce již končila a v areálu zůstaly řádově desítky návštěvníků, píše DPA.

Místo se nachází nedaleko hranic s Německem, a tak se na pátrání po pachateli podílely i německé úřady. Pomoc nabídla také Itálie, jejíž občanka se stala obětí.

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V Mexiku zastřelili streamera během vysílání.

Střelec z Aarau jednal podle policie v afektu a trpí psychickými problémy.
Střelec z Aarau jednal podle policie v afektu a trpí psychickými problémy.
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění.
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění.
Policie po střelci pátrala několik hodin.

Témata:
smrtpsychické problémyŠvýcarskoafektpoliciestřelbazraněníAarau
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