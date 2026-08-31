Zemřel bývalý biskup Štojdl (†50): Ponurá slova před smrtí

Zemřel bývalý biskup Filip Štojdl.
Aktualizováno -
31. srpna 2026
22:22
Autor: Martin Lisičan - 
31. srpna 2026
21:30

Ve věku 50 let zemřel emeritní biskup Filip Štojdl, který působil v plzeňské diecézi Církve československé husitské. Příčina smrti není známá. Sám Štojdl před svou smrtí zveřejnil ponurý příspěvek. 

Bývalý biskup Štojdl zemřel 27. srpna. O jeho smrti na webu informovala Církev československá husitská (CČSH). Příčinu smrti neuvedla. Filip Štojdl po studiích na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy působil jako farář, biskupem plzeňské diecéze byl zvolen v roce 2012. V roce 2024 byl odvolán z funkce duchovního a postaven mimo službu. Vedení diecéze CČSH svůj krok zdůvodnilo hrubým porušením služebních povinností a pravidel duchovenské služby, uvedl portál Christnet. V listopadu téhož roku Štojdl z CČSH vystoupil. 

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V srpnu svým podporovatelům napsal Štojdl na portálu Buy Me Coffee dopis. V něm vyjádřil poděkovaní všem, kteří ho v těžkém období podporovali. Zároveň přiznal, že si prošel vážnými životními situacemi, které ho zahnaly do kouta. „Následoval tvrdý pád – alkohol, prášky, ztráta paměti i důstojnosti a postupná náročná rekonstrukce vzpomínek, těla i duše,“ napsal. „(...) Uplynulých osm měsíců bylo pro mě náročným průchodem liminálním meziprostorem. Odešel jsem z fary u své mámy, kde se mi vracely nezdravé vzorce. Prošel jsem obdobím přespávání v autě, azylem u přátel i pobytem v azylovém domě,“ dodal Štojdl s tím, že od září by měl nastoupit do nové práce. 

O téměř dva týdny později na sociálních sítích vydal Štojdl další ponurý příspěvek. V komentářích mu lidé vyjadřovali podporu a nabízeli pomoc.

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Zemřel bývalý biskup Filip Štojdl.

Témata:
smrtcírkevCírkev československá husitskáFilip Štojdl
Martin Lisičan
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krapotkin ( 31. srpna 2026 22:49 )

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