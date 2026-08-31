Obří výbuch v továrně: Zemřelo osm dětí
Při explozi v pyrotechnické továrně na severu Indie zahynulo nejméně 11 lidí včetně osmi dětí. Silný výbuch způsobil zřícení okolních domů, píše AFP.
Podle místního serveru NDTV se zřítilo pět až šest domů v okolí továrny. Mezi mrtvými jsou podle úřadů děti ve věku od čtyř do 13 let. Záchranáři pomocí bagrů odklízejí trosky a pátrají po případných dalších obětech. Policie nevyloučila, že počet mrtvých ještě vzroste.
Výbuch poškodil také elektrické vedení a na zhruba hodinu byl kvůli incidentu přerušen provoz na železniční trati mezi Dillí a Kalkatou. Na místě zasahují policisté, hasiči a záchranáři, s nimiž spolupracují také příslušníci indického letectva. Příčina exploze zatím není známá.
Nehody v indických provozech se zábavní pyrotechnikou jsou poměrně časté. Podle AFP k nim přispívá mimo jiné nedodržování bezpečnostních předpisů a jejich nedostatečné vymáhání. Letos v březnu zemřelo při požáru v továrně na výrobu zábavní pyrotechniky na západě země 17 lidí. O měsíc později si požár skladu pyrotechniky na jihu Indie vyžádal osm obětí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.