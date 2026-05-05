Výbuch v Číně zabil desítky lidí: V akci 500 záchranářů

Ilustrační foto.
Autor: ČTK - 
5. května 2026
06:07

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily.

Výbuch továrnou ve městě Čchang-ša, které je chunanskou metropolí, podle agentury Nová Čína otřásl v pondělí odpoledne. Úřady na místo vyslaly zhruba 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí.

Příčina exploze zatím není jasná. Prezident Si mezitím nařídil úřadům, aby zintenzivnily kontroly v klíčových průmyslových odvětvích ke zlepšení bezpečnosti.

Obdobný incident se stal loni v červnu, kdy exploze v továrně na ohňostroje a dělobuchy v provincii Chu-nan zabila asi deset lidí a další tři desítky zranila.

Témata:
výbuchpyrotechnikaReuterstovárnaSi Ťin-pchingChu-nanNová ČínaČchang-ša
