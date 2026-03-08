Kriminálka Místo zločinu Zlín připomněla krvavý byznys s LTO: Inspirace skutečným výbuchem auta

Radek Holub a Jitka Schneiderová v seriálu Místo zločinu Zlín
8. března 2026
Česká televize na začátku roku 2026 uvedla novou řadu krimiseriálu Místo zločinu, která se tentokrát odehrává ve Zlíně. Tvůrci se i opět v některých epizodách inspirovali skutečnými událostmi z české kriminalistiky. Platí to i pro čtvrtý díl, v němž vyšetřovatele zaměstná výbuch auta související s dávným zločinem z devadesátých let. Příběh připomíná jednu z největších ekonomických afér porevolučního Česka, a to krvavou kauzu Lehkých topných olejů (LTO).

Místo zločinu se ve čtvrté řadě přesunulo do Zlína a diváci se setkávají s novou čtveřicí vyšetřovatelů, mezi nimiž je i Lucie Veselá (Jitka Schneiderová), která se objevila už v předchozí řadě seriálu odehrávající se v Českých Budějovicích. Doplňují ji Josef Ptáčník (Radek Holub), Marta Benešová (Andrea Mohylová) a Vojta Černý (Daniel Krejčík) a vedoucí zlínské mordparty Vladimír Terč (Igor Bareš).

Obchody, které připravily stát o desítky miliard korun na daních, některé lidi stály dokonce život. Některé vraždy související s touto kauzou navíc nebyly nikdy objasněny. To vše je kauza Lehkých topných olejů. A právě na tuto kauzu seriál naráží napříč jednotliváými epizodami, ve čtvrtém díle s názvem Déjà vu, ale připomene i přímo konkrétní krutý případ.

Večeř jako inspirace pro Malovického?

V květnu roku 1995 se ve Zlíně ozvala exploze. BMW podnikatele Miroslava Kovaříka, šéfa zahraničního obchodu DAK Slušovice, explodovalo v momentě, kdy uvnitř čekal na dvanáctiletou dceru. Holčička se tehdy blížila k autu a pachatel o ní zřejmě věděl, přesto nálož na dálku odpálil. Nálož byla pod vozidlem nainstalována velmi odborně tak, aby způsobila co největší škodu na řidiči vozidla.

Kovaříkova dcera jako zázrakem přežila. Prokázalo se, že měl Kovařík napojení na obchod s LTO. Smrt Miroslava Kovaříka však zůstala nevyřešena, ač v roce 2015 to vypadalo, že případ bude vyřešen.

Policejní útvar Tempus se domníval, že ve výbuchu má prsty Jiří Večeř, člověk velice úzce spjatý s LTO. Večeř pracoval pro organizaci, jež se zabývala byznysem s LTO. Podílel se na přepravě peněz i na jejich vymáhání a měl v organizaci nezastupitelnou roli a podílel se i na přípravě likvidace nepohodlných osob. Osoba Jiřího Večeře se zřejmě v seriálu Místo zločinu stala inspirací pro postavu vraha Malovického (Ondřej Malý).

LTOlehké topné olejemísto zločinu zlínČeská televizeČeskoZlínvýbuchRadek HolubInspiraceDaniel KrejčíkAndrea MohylovábyznysMiroslav Kovařík
