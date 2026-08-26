Vichr vláčel letadla po letišti jako hračky: Jedno převrátil
Silná bouře zasáhla sever Itálie a na letišti ve Forlì po sobě zanechala pořádnou spoušť. Prudké poryvy větru vláčely malá letadla po ploše, jedno převrátily a poškodily také budovy letiště. Provoz musel být kvůli nebezpečné situaci přerušen.
Silná bouře udeřila na město Forlì v pátek 21. srpna odpoledne. Prudký déšť během několika minut zaplavil ulice a nárazy větru přesahovaly 100 kilometrů v hodině. Přímo u letiště Luigiho Ridolfiho naměřili rychlost kolem 120 kilometrů za hodinu.
Letadlo se převrátilo
Nejdramatičtější situace panovala právě na letištní ploše. Záběry zveřejněné na sociálních sítích zachycují malá letadla, s nimiž si prudký vítr pohrával jako s hračkami. Několik zaparkovaných strojů začalo nekontrolovaně klouzat a otáčet se po ploše. Nejméně jeden nakonec skončil převrácený. Italská veřejnoprávní stanice Rai potvrdila, že nárazy větru posunuly několik malých turistických letadel. Podle médií zasáhl vítr celkem čtyři lehká letadla.
Letiště museli zavřít
Bouře poničila také samotné letiště. Vítr částečně strhl krytinu příletové části terminálu a škody utrpěly další části areálu. Kvůli bezpečnosti úřady provoz letiště přibližně na hodinu zastavily.
Po odeznění nejhoršího počasí začala kontrola letištní plochy a poškozených strojů. Podle dostupných informací se při řádění živlů nikdo nezranil.
Stovky výjezdů hasičů
Letiště nebylo jediným místem, kde bouře napáchala škody. Ve Forlì padaly desítky stromů, některé skončily na zaparkovaných autech. Poškozené byly také sloupy elektrického vedení a na několika místech nastaly výpadky proudu. Hasiči a další složky přijaly stovky žádostí o pomoc.
Silné bouřky zasáhly velkou část regionu Emilia-Romagna. Do 16 hodin evidovali hasiči přes 150 zásahů, nejhorší situace panovala v provinciích Forlì-Cesena a Ravenna. Jen v první z nich hasiči kvůli větru vyjížděli k 73 případům.
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