Zmizely po cestě z Prahy: Mámu s dcerou vypátrali až v Argentině

Mali a Liel našli v Argentině.
Mali a Liel našli v Argentině.
Mali a Liel našli v Argentině.
Mali a Liel našli v Argentině.
Mali a Liel našli v Argentině.
Autor: Štěpánka Grofová - 
15. srpna 2026
11:00

Týdenní pátrání po matce a dceři z Izraele je u konce. Mali a Liel Yahalomiovy, po nichž se slehla zem po cestě z Prahy do Vídně, policie vypátrala v autobuse v Argentině. Nic nenasvědčuje tomu, že se staly obětí násilí.

Ženy se podařilo vypátrat po týdnu intenzivního mezinárodního pátrání. Podle dosavadních zjištění opustily Rakousko z vlastní vůle. K jejich nalezení vedla spolupráce izraelské speciální policejní jednotky Lahav 433, Europolu a bezpečnostních složek několika zemí. Policie zveřejnila také záběry okamžiku, kdy argentinský policista obě ženy v autobuse identifikoval.

Z Prahy zamířily do Vídně

Izraelské turistky cestovaly přes Prahu do Vídně a rodině se naposledy ozvaly 7. srpna. Příbuzným popřály „Šabat šalom“ a poté vypnuly telefony.

Další stopu zachytili vyšetřovatelé následující den kolem 9:30 na vídeňském hlavním nádraží. Poté už se po matce s dcerou slehla zem. Do Prahy se měly vrátit před plánovaným odletem do Tel Avivu 11. srpna, do letadla však nenastoupily.

Pátrání od počátku provázela řada nejasností. Vídeňské ubytování zůstalo prázdné a podle izraelských médií ženy několik dní před zmizením zrušily na svých mobilních zařízeních možnost sdílení polohy. Do hledání se podle dřívějších informací zapojily také izraelské bezpečnostní složky včetně Mosadu.

Rakousko opustily samy

Zásadní posun přišel v pátek večer. Vídeňská policie oznámila, že se vyšetřovatelům podařilo zjistit odjezd obou žen z Rakouska. Nic přitom nenasvědčovalo násilnému trestnému činu. Pokračovaly přes Německo a následně zamířily mimo Evropu. Jejich cesta nakonec vedla až do Argentiny, kde je policie vypátrala v autobuse.

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Pohřešované ženy našla policie po týdnu. Seděly v autobuse v Argentině.
Zdroj: Facebook/Israel Police - משטרת ישראל

Případ přitáhl mimořádnou pozornost také v Izraeli. Tamní soud uvalil na část vyšetřování informační embargo. Do Vídně měli kvůli pátrání dorazit i vysoce postavení izraelští představitelé a zpravodajští pracovníci.

Otazníky kolem zaměstnání Mali

Nejasnosti zůstávají kolem důvodu, proč matka s dcerou Evropu opustily a přestaly komunikovat s rodinou. Mali pracuje pro Bank of Jerusalem a během pátrání se objevily spekulace o možném finančním pozadí případu. 

Policie během pátrání vyslýchala také členy rodiny a prověřovala pohyb i finance pohřešovaných. Zveřejněné informace zatím neobjasnily, proč ženy zamířily právě do Argentiny ani proč o své cestě nedaly vědět blízkým.

Mali a Liel našli v Argentině.
Mali a Liel našli v Argentině.
Mali a Liel našli v Argentině.
Mali a Liel našli v Argentině.
Mali a Liel našli v Argentině.

Témata:
autobuspátránínalezenípohřešovanématka a dceraVídeňRakouskopoliciePrahaEvropaArgentinaIzraelMali
Štěpánka Grofová
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