Obchodování s dětmi na základce v Březové: Páru hrozí 12 let vězení
Kriminalisté stíhají muže (49) a ženy (42) z Březové na Sokolovsku. Dvojice podle policie od roku 2022 oslovovala nezletilé dívky s tím, aby jim za peníze darovaly genetický materiál, případně aby se za odměnu nechaly oplodnit a dítě porodily pro jiné. Hrozí jim 12 let vězení, skončili ve vazbě.
Policisté je obvinili ze zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi, zločinů sexuálního útoku a znásilnění a přečinu ohrožování výchovy dítěte. Hrozí jim 12 let vězení, skončili ve vazbě, informovala policie na webu.
Dvojice podle policistů využívala důvěřivosti dívek a nabídky peněz k tomu, aby si získala jejich větší důvěru a přístup k nim. „Obviněný muž se na nich mohl následně různým způsobem sexuálně ukájet pod záminkou provádění nezbytných vyšetření před odběrem genetického materiálu,“ uvedla policie. Několik oslovených dívek opakovanou nabídku spojenou s finanční odměnou odmítlo.
Soud vzal oba obviněné do vazby. „Vzhledem k věku poškozených dívek nebudeme konkretizovat žádné další informace ohledně tohoto případu,“ dodala policie.
Obviněná žena podle dřívějších informací médií tehdy pracovala v základní škole v Březové jako administrativní pracovnice. Od žákyň údajně žádala fotografie i další intimní materiály, uvedl server Novinky. Jakmile se vedení školy o policejním vyšetřování dozvědělo, s ženou pracovní poměr ukončilo.
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