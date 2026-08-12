Mexický kartel kupoval zbraně v Česku: Členům hrozí doživotí

Americké úřady vypsaly odměnu na vůdce kartelu CJNG
Americké úřady vypsaly odměnu na vůdce kartelu CJNG
Příslušníci mexické armády zajišťují oblast, kde byl v Atotonilco el Alto ve státě Jalisco v Mexiku zadržen vůdce kartelu Jalisco New Generation (CJNG) známý pod přezdívkou „R1“
Šéf kartelu CJNG Nemesio Rubén Oseguera Cervantes byl už zlikvidován.
Pláž v mexickém státě Jalisco
Autor: ČTK - 
12. srpna 2026
06:18

Americké úřady v úterý oznámily, že obvinily čtyři členy mocného mexického Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí, uvedli podle agentury AFP představitelé amerického ministerstva spravedlnosti.

Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž dva už byli vydání do USA a u dalších dvou se o vydání jedná.

Muži čelí obvinění z obchodu s drogami a zbraněmi a z dalších trestných činů. Dva z nich se v Česku pokoušeli získat zbraně „za účelem páchání násilných činů proti mexickým konkurenčním kartelům, civilistům, policistům a vojákům“, píše se v prohlášení amerického resortu spravedlnosti.

Dohoda jim měla umožnit nákup samopalů, granátometů a minometů výměnou za drogy fentanyl nebo pervitin dovezené do USA. Americké ministerstvo neposkytlo žádné informace o totožnosti dodavatelů zbraní, s nimiž Mexičané tuto dohodu uzavřeli, podotkla AFP.

Americké soudní orgány minulý týden oznámily, že vznesly obvinění proti několika vysokým představitelům CJNG a že zvýšily odměny za dopadení jejich vůdců až na 100 milionů dolarů (2,4 miliardy Kč).

CJNG, obviněný z vedení obzvláště násilné celosvětové sítě obchodu s fentanylem, kokainem, heroinem a pervitinem, je jedním z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. USA jej loni spolu s dalšími mexickými drogovými gangy zařadily na seznam teroristických organizací.

Témata:
ČeskoUSAzbraňkarteldoživotíMinisterstvo spravedlnosti Spojených států americkýchCártel Jalisco Nueva Generación
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Krainové válka s učitelkou graduje: ŽALOBA NA SPADNUTÍ
Krainové válka s učitelkou graduje: ŽALOBA NA SPADNUTÍ
Aha!
Magické Perseidy plní přání, nenechte si je ujít. Kde meteorický roj pozorovat a jak si správně přát?
Magické Perseidy plní přání, nenechte si je ujít. Kde meteorický roj pozorovat a jak si správně přát?
Dáma
Jak videohry, loot boxy a sociální sítě vtahují české děti do digitální závislosti
Jak videohry, loot boxy a sociální sítě vtahují české děti do digitální závislosti
Maminka
Zapomeňte na nude i neony! Tento třpytivý lak ovládl konec léta
Zapomeňte na nude i neony! Tento třpytivý lak ovládl konec léta
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Moje zdraví
Stát přispívá na dopravu 900 korun měsíčně. Kdo má na dávku nárok a jak ji vyřídit online?
Stát přispívá na dopravu 900 korun měsíčně. Kdo má na dávku nárok a jak ji vyřídit online?
e15
ZNÁMKY Sparty: Dvě tváře Karabce, katastrofální návyky Mercada. Kdo nemůže prorazit?
ZNÁMKY Sparty: Dvě tváře Karabce, katastrofální návyky Mercada. Kdo nemůže prorazit?
iSport
Jana Bendová: Babiš jako opozičník i spása. Vítejte v české politické absurditě
Jana Bendová: Babiš jako opozičník i spása. Vítejte v české politické absurditě
Reflex
KVÍZ: Poznáte Středomoří podle fotografie? 10 míst prověří vaše cestovatelské znalosti
KVÍZ: Poznáte Středomoří podle fotografie? 10 míst prověří vaše cestovatelské znalosti
Lidé a země