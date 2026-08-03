Krvavá dohra hádky v Meziboří: Muže pobodal přímo v bytě!
Policie se zabývá incidentem, při kterém v neděli večer v Meziboří na Mostecku muž poranil nožem druhého muže. Útočník se podle policie poté pokusit o sebevraždu. Oba muži skončili ve velmi vážném stavu v nemocnici.
„V jednom z bytů panelového domu došlo po předchozím konfliktu mezi dvěma muži k napadení, při kterém měl mladší z nich způsobit druhému několik bodných zranění. Poté se měl pokusit o sebevraždu,“ uvedla policie, která se okolnostmi násilného trestného činu zabývá. Další informace zatím vyšetřovatelé nesdělili.
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