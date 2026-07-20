Akční honičku ukončil zastavovací pás: Cizinec pod vlivem drog neměl řidičák
Policie sdílela na sociálních sítích video akční honičky na Mostecku. Řidič pod vlivem omamných látek odmítal zastavit, naopak ještě šlápl na pedál! Nebezpečně rychlou jízdu ukončil až zastavovací pás. Kriminalisté hledají svědky.
Minulý týden proběhla na Mostecku dlouhá policejní honička. Hlídka chtěla v noci zastavit a zkontrolovat Škodu Fabii druhé generace, řidiči (53) se to ale nelíbilo. Na pokyn k zastavení nereagoval, dokonce šlápl na plyn.
Během chvilky se tak z běžné kontroly stala nebezpečná jízda, při které ujíždějící řidič ohrožoval sebe i okolí. Policie sdílela na sociálních sítích video z rychlé honičky i zadržení.
Po splašené jízdě rovnou přes dva okresy, Mostecko i Lounsko, honičku ukončil až zastavovací pás, na který Fabia najela a po ztrátě tlaku v pneumatikách se stala těžko ovladatelnou. Řidič nakonec skončil v příkopu u silnice I/27 nedaleko obce Raná.
Po zatčení policie zjistila, že se jedná o cizince bez příslušného řidičského oprávnění. Test na drogy vyšel pozitivně. „V tuto chvíli můžeme potvrdit, že orientační test u řidiče prokázal přítomnost omamných a psychotropních látek. Současně bylo zjištěno, že nevlastní příslušné řidičské oprávnění. Zda byl skutečně pod vlivem návykových látek a v jaké míře, určí až toxikologický rozbor biologického materiálu,“ uvedl tiskový mluvčí policie, Jakub Mareš.
Kriminalisté hledají svědky nehody. „V souvislosti s tím žádáme řidiče i další svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali na dotčených pozemních komunikacích mezi Mostem a Louny, aby se přihlásili na telefonním čísle 974 438 411, mobilním telefonu 607 637 490 nebo prostřednictvím tísňové linky 158,“ poprosili.
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