Střelba v centru Drážďan: Turek s mušketou ohrožoval kolemjdoucí

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia)
15. července 2026
18:42

Německá policie dnes v Drážďanech postřelila muže, který mířil na lidi střelnou zbraní. Podle tiskové zprávy policejního ředitelství v saské metropoli se jednalo o zbraň podobnou mušketě. Kromě 41letého tureckého občana nikdo další zranění neutrpěl. Motiv činu není jasný.

Incident se odehrál ráno u supermarketu v drážďanské čtvrti Friedrichstadt, která leží západně od centra. Muž podle policie mířil na kolemjdoucí. Na přivolané policisty Turek mušketou vystřelil, policisté střelbu opětovali a muže zranili. Podle policejní zprávy vykřikl muž "islámskou náboženskou frázi". Regionální list Sächsische Zeitung uvedl, že na videu z místa je slyšet výkřik Alláhu Akhbar (arabsky Bůh je veliký).

Policisté zraněného zadrželi, zdravotníci jej na místě ošetřili a muž byl poté převezen do nemocnice.

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Zdroj: Blesk: David Malík

Témata:
policiesupermarketturekDrážďanystřelba
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BLESK plesk ( 15. července 2026 19:30 )

Právě Blesk.cz předvedl 🐷, jak hecuje a štve lidi proti Filipu Turkovi ‼️
Úmyslně udělají nadpis ,,Turek s mušketou ohrožoval kolemjdoucí".

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