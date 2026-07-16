Čechy šokovalo moře v Turecku: Koupačka mezi výkaly! Děti dostaly infekci

Znečištěné moře v okolí města Alanya.
Znečištěné moře v okolí města Alanya.
Znečištěné moře v okolí města Alanya.
Kleopatřina pláž v tureckém městě Alanya
Kleopatřina pláž v tureckém městě Alanya
Autor: Martin Lisičan - 
16. července 2026
11:05

Několik turistů na sociálních sítích upozornilo na problematickou situaci v okolí oblíbeného města Alanya v Turecku. Moře je podle nich plné výkalů a odpadků!  Znečištěná voda dětem údajně způsobila infekci.  

Podle turistů jde o problém trvající asi dva roky. „Potrubí v Alanyi a čističky nestíhají, de facto se koupeme ve výkalech jiných lidí (sliz, kousky plastů atd.). (...) Nejprve jsme si mysleli, že jde o bordel, který vypouštějí pirátské lodě,“ napsala v příspěvku na sociálních sítích jistá Jana J. Podle ní ale zde nemají dobře vymyšlenou kanalizaci. „Tato znečištěná voda způsobuje např. dětem infekce uší, i nás případ, používáme antibiotika,“ dodala.

K situaci v okolí města se vyjádřili i další turisté z řad Čechů i Slováků. „My poslední dva roky katastrofa. Po létě plasty fekálie, dokonce hygienické vložky. Neskutečný hnus. Řekli jsme si, že do Turecka už nepojedeme. Právě kvůli čistotě moře,“ napsala jedna z komentujících. „Bohužel můžu jen potvrdit. Tři dny moře špinavé a smrad. Teprve v neděli se pročistilo…. Co vše tam plavalo, nebudu raději ani psát. Dnes už čisté,“ dodal další.

V komentářích se objevili i turisté, kteří podobnou zkušenost nikdy neměli. „Minimálně 15 let chodíme do Turecka, nic takového jsme nezažili,“ napsala jistá Katarína. „My se před týdnem vrátili. Moře krásně čisté,“ dodal další z komentujících.

Kromě pláží je Alanya charakteristická také historickým centrem s dominantní pevností ze 13. století. V okolí města se nachází několik přírodních jeskyní a pohoří Taurus.

 

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Perla Turecké riviéry: Antalya
Zdroj: Adam Jaroš
Znečištěné moře v okolí města Alanya.
Znečištěné moře v okolí města Alanya.
Znečištěné moře v okolí města Alanya.
Kleopatřina pláž v tureckém městě Alanya
Kleopatřina pláž v tureckém městě Alanya

 

Témata:
ČeskoTureckoinfekceAlanyakoupánímoře
Martin Lisičan
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