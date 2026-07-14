Češi našli v Chorvatsku luxusní Louis Vuitton tašku s milionem v hotovosti: Skončili ve vězení

Mali lošinj
Mali lošinj
Chorvatské město Crikvenica
Chorvatské město Crikvenica
Chorvatské město Crikvenica
Autor: Klára Jelínková - 
14. července 2026
11:32

Opravdu překvapivý nález učinili minulý pátek dva Češi (oba 27) v chorvatském městě Mali Lošinj. Na ulici našli luxusní tašku značky Louis Vuitton, v níž bylo v přepočtu více než milion korun v hotovosti. Dvojice mladíků skončila ve vězení, policie je podezřívá, že si část peněz nechali.

Tašku našli Češi ve večerních hodinách na ulici Priko. Uvnitř byla podle policie obyčejná papírová obálka obsahující 45 000 euro, což je v přepočtu asi 1 093 090 korun, peněženka obsahující dalších 300 euro (asi 7 287 korun, pozn. red.) a osobní věci majitele tašky a jeho dětí.

Jak informoval web Riportal, policisté mladíky zadrželi, protože v tašce chybělo 6 100 eur, tedy asi 148 170 korun. Kriminalisté je podezřívají, že si peníze nechali. Soud následně poslal dvojici do vazby, důvodem byla obava, že by podezřelí uprchli. Češi se hájí tím, že hotovost nevzali a zřejmě vypadala při přenosu tašky.

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U Hvaru natočili žraloka.
Zdroj: Facebook/RESTAURANT GARIFUL

Mali lošinj
Mali lošinj
Chorvatské město Crikvenica
Chorvatské město Crikvenica
Chorvatské město Crikvenica

Témata:
dovolenátaškamali lošinjChorvatskoLouis Vuittonvěznicehotové peníze
Klára Jelínková
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vinke ( 14. července 2026 12:47 )

Jestli si část peněz odebrali a až pak tašku odevzdali tak to jsou naprostí magoři. Na druhou stranu, jak majitel dokáže, kolik tam přesně měl a že si je neodebral on předtím, něžli tu tašku někde zapomněl?
Tohle mě už napadlo několikrát, když někdo odevzdá nález. Co když majitel pak řekne, že tam toho bylo víc?

Richard Karban ( 14. července 2026 12:19 )

úplně vidím tu scénu z filmu Páni kluci na chorvatské policejní stanici..."Jedna s dětkem mně, jedna s dědkem tobě" 😃

yarda ( 14. července 2026 12:19 )

Kdysi jsem poblíž jedné tržnice našel na trávníku peněženku, byly tam osobní doklady s adresou bydliště (dál jsem ji neprohledával), bylo nedaleko, tak jsem tam zašel a strčil do příslušné dopisní schránky. Nerad bych vysvětloval majiteli kam jsem dal x tisícovek co tam určitě byly.

.tg.bb ( 14. července 2026 11:56 )

Dobrota znamená, že si něco z nálezu sám svévolně ponechám?

Maria Stachova ( 14. července 2026 11:55 )

Ale ja tomu nerozumiem, nepísali že by tu tašku vrátili či čo, ale náleze im patrí , no je to divne

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