Češi našli v Chorvatsku luxusní Louis Vuitton tašku s milionem v hotovosti: Skončili ve vězení
Opravdu překvapivý nález učinili minulý pátek dva Češi (oba 27) v chorvatském městě Mali Lošinj. Na ulici našli luxusní tašku značky Louis Vuitton, v níž bylo v přepočtu více než milion korun v hotovosti. Dvojice mladíků skončila ve vězení, policie je podezřívá, že si část peněz nechali.
Tašku našli Češi ve večerních hodinách na ulici Priko. Uvnitř byla podle policie obyčejná papírová obálka obsahující 45 000 euro, což je v přepočtu asi 1 093 090 korun, peněženka obsahující dalších 300 euro (asi 7 287 korun, pozn. red.) a osobní věci majitele tašky a jeho dětí.
Jak informoval web Riportal, policisté mladíky zadrželi, protože v tašce chybělo 6 100 eur, tedy asi 148 170 korun. Kriminalisté je podezřívají, že si peníze nechali. Soud následně poslal dvojici do vazby, důvodem byla obava, že by podezřelí uprchli. Češi se hájí tím, že hotovost nevzali a zřejmě vypadala při přenosu tašky.
Jestli si část peněz odebrali a až pak tašku odevzdali tak to jsou naprostí magoři. Na druhou stranu, jak majitel dokáže, kolik tam přesně měl a že si je neodebral on předtím, něžli tu tašku někde zapomněl?
Tohle mě už napadlo několikrát, když někdo odevzdá nález. Co když majitel pak řekne, že tam toho bylo víc?