Šest býků vtrhlo do davu ve Španělsku: Třináct zraněných lidí!

Býci během španělských oslav vtrhli do davu
Býci během španělských oslav vtrhli do davu
Býci během španělských oslav vtrhli do davu
Býci během španělských oslav vtrhli do davu
Býci během španělských oslav vtrhli do davu
Autor: ČTK - 
11. července 2026
12:58

Při tradičním běhu s býky v Pamploně na severu Španělska byl jeden z účastníků zraněn v obličeji po zásahu býčím rohem, uvedla agentura AP s odvoláním na tamní nemocnici. Dalších 12 běžců muselo vyhledat lékařské ošetření. Běh je součástí oslav svátku svatého Fermína, který potrvá až do 14. července.

Dohromady šest býků vtrhlo do davu lidí oslavujících tento španělský svátek a sráželo lidi na dlažební kostky. Klopýtající běžci způsobili několik hromadných pádů během dvouapůlminutového běhu z ohrady do býčí arény, kde později toreadoři býky zabíjí.

Jeden z býků se na začátku 875metrového běhu odtrhl od stáda a vrazil do skupiny lidí, přičemž jednoho člověka zasáhl rohem do obličeje. Dalších 12 lidí potřebovalo lékařské ošetření kvůli různým úrazům, jak uvedla tamní nemocnice.

Útěk býků během španělských slavností
Zdroj: TikTok

 

Sobotní běh byl pátým ranním během v rámci osmidenního festivalu v severním Španělsku. Letošní ročník se koná v době stého výročí vydání románu Fiesta amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye, který tyto slavnosti zpopularizoval.

Historie takzvaných sanfermines sahá až do 14. století. Tehdy se ale ještě památka svatého Fermína připomínala v říjnu. Na červenec byly slavnosti přesunuty koncem 16. století kvůli lepšímu počasí. Běh s býky, který je nejpopulárnější součástí oslav, je zdokumentován už v 17. století. Už tehdy se ho účastnila i řada cizinců. Obvykle běh s býky absolvují muži, někdy se ale mezi nimi objeví i ženy

Od začátku 20. století přišlo o život při běhu s býky v Pamploně 16 lidí. Jako poslední v roce 2009 Španěl (27), který podlehl zraněním plic a srdce.

Býci během španělských oslav vtrhli do davu
Býci během španělských oslav vtrhli do davu
Býci během španělských oslav vtrhli do davu
Býci během španělských oslav vtrhli do davu
Býci během španělských oslav vtrhli do davu

Témata:
slavnostibýkútokhistoriezraněníobličejtradicerohSan FermínslavnostŠpanělskoErnest HemingwayPamplonaI slunce vychází

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