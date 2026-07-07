Pohřbeni zaživa! Sesuv zasypal přes 30 lidí
Čína se potýká s důsledky extrémních srážek a bouří. Sesuv půdy na severozápadězasypal přes 30 lidí a nejméně pět z nich usmrtil, zatímco silné bouřky v centrální části země si vyžádaly nejméně 15 mrtvých a stovky zraněných. Na jihu přišli kvůli povodním čtyři lidé o život a desetitisíce obyvatel se kvůli povodním také musely evakuovat. Informují o tom dnes tiskové agentury.
Nejmenovanou vesnici v okrese Tchan-čchang v severozápadní provincii Kan-su dnes postihl sesuv půdy, který zasypal 33 lidí. Záchranáři úspěšně vyprostili 21 lidí, z nichž pět zemřelo, po dalších 12 pátrají, uvedla agentura Nová Čína. Příčina sesuvu není jasná, ale horskou oblast se strmými svahy v minulosti opakovaně zasáhly po prudkých deštích povodně a sesuvy půdy, dodává agentura Reuters.
Části centrální provincie Chu-pej v pondělí zasáhly silné bouřky a vichřice, které se přehnaly například přes města Chuang-š' a Chuang-kang, připravily o život nejméně 11 lidí, 331 dalších zranily a téměř 5000 domů poškodily. Jeden člověk je pohřešován, záchranné operace pokračují.
Silné deště a povodně způsobené tajfunem Maysak si v jihočínském regionu Kuang-si vyžádaly nejméně čtyři oběti a přes 50.000 evakuovaných, osm lidí se nadále pohřešuje. Úřady v Nan-ningu, hlavním městě Kuang-si, vyhlásily kvůli povodním nejvyšší stupeň pohotovosti. Přívalové deště totiž způsobily škody na přehradách, jedna z nich se protrhla.
Prezident Si Ťin-pching už podle čínské stanice CCTV vyzval úřady, aby podnikly rozsáhlé záchranné operace a zasaženým lidem poskytly náhradní ubytování.
Intenzita a četnost extrémních meteorologických jevů na celém světě porostou s tím, jak se bude planeta podle vědců kvůli emisím z fosilních paliv dál oteplovat. V Číně v květnu zemřelo nejméně 22 lidí kvůli silným dešťům, které zasáhly střední a jižní části země. Podle médií tam v některých oblastech napadly rekordní srážky.
Čína je největším producentem skleníkových plynů na světě, zároveň je ale také světovým gigantem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Klade si za cíl dosáhnout do roku 2060 tzv. uhlíkové neutrality. To je stav, kdy množství oxidu uhličitého, které člověk, firma nebo stát vypustí do atmosféry, je vyrovnáno stejným množstvím CO2, které se odstraní nebo jehož vypuštění se zabrání.
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