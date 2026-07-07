Pohřbeni zaživa! Sesuv zasypal 33 lidí
Provincii Kan-su na severozápadě Číny postihl sesuv půdy, který zasypal 33 lidí. Záchranáři 17 lidí úspěšně vyprostili, po dalších 16 pátrají. Příčina sesuvu není jasná, ale horskou oblast se strmými svahy v minulosti opakovaně zasáhly po prudkých deštích povodně a sesuvy půdy.
Zasaženým místem je jistá vesnice v okrese Tchan-čchang prefektury Lung-nan, která se nachází na východě provincie Kan-su.
Agentura AFP mezitím informovala, že v jižní a centrální Číně pokračují záchranné operace poté, co region postihla tropická bouře. Ta si zde vyžádala deset mrtvých, desetitisíce lidí pak musely opustit domovy. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval úřady, aby podnikly rozsáhlé záchranné operace.
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